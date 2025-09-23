【大人気連載プレイバック】#29

【続きを読む】《デスパイネ＆グラシアルの巻》必ず期待に応える「親方」、何とかしてくれる「職人」

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの秋山幸二氏について綴られた元ソフトバンク広報・田尻一郎氏による「鷹の真実」（第33回=2024年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■元ソフトバンク広報・田尻一郎氏による「鷹の真実」（第33回＝2024年）

秋山幸二さん（62）はホークスを2度、強くしたと言っても過言ではありません。

1度目は選手として。西武からトレードでダイエーに移籍してきた1994年以降です。この連載でも書きましたが、常勝軍団で競争意識が強い西武で揉まれてきた選手。体のどこかが痛いから休むということはしません。94年は腰痛で満足に走ることすらできなかった時期がありましたが、根本陸夫監督はスタメンで起用し続けました。フルスイングもできず、それでも右打ち中心の打撃で、打率.254、24本塁打、73打点の成績。そんな姿に小久保裕紀を筆頭としたさまざまな選手が感化されたのです。

2度目は指導者として2005、06年の二軍監督時代です。03、04年に二軍監督を務めた森脇浩司さんが、それまで午後には終わっていた二軍の練習時間を夜まで伸ばしたことは前回お話しした通り。秋山さんもそれを継承し、さらに打者の長所を伸ばす指導にも熱を入れていました。朝から練習を始め、夕方、影が長くなり、ナイター照明をつけてもまだ終わらない。秋山さん自身、西武時代は打撃の何かを掴むため、深夜1時にマシン打撃をしていたこともあったというのだから、「必要ならやって当然」という考えです。

自ら打撃投手を買って出ることもありましたが、「これじゃないとダメなんだよなあ」と、スパイクを履いて投げていました。

選手としてはナインに「強いチームの選手とはこういうものだ」と背中でメッセージを送り、二軍監督としては徹底的に若手を鍛える。その集大成が11年の日本一でした。

性格面で言えば、口数が少ないのは、ファンのご存じの通り。面倒見のいい部分もあり、ルーキー野手を「ミーティング」という名目で、食事に連れていくことも何度かありました。行き先はいつも焼き肉屋。「体力が落ちてきたら肉を食え。スタミナは肉でしかつかない」というのが、秋山さんの持論です。もっとも、焼き肉でも高級店ではなく、意外とホルモンとか庶民的な焼き肉も好んでいました。

無口すぎて僕がミスをしてしまったこともあります。ある時、取材依頼がきた旨を伝えると、「ああ」とひと言。了解したってことなのかな？ と取材を入れたら、秋山さんに「断っただろう」と怒られたことがある。後で知りましたが、「ああ」は否定。取材OKの時は「わかった」と言う。これはもう、知らないとわかりません。

次回はプレミア12でもその雄姿を見せた、デスパイネ、そしてグラシアルの回です。（つづく）

▼たじり・いちろう 1967年、福岡県出身。86年ドラフト外で南海ホークスに入団。88年に引退し、98年まで打撃投手。その後は、一軍と二軍のマネジャー、広報などを歴任した。2023年オフに退団。

◇ ◇ ◇

この続きは本記事下部の関連記事、【続きを読む】…から要チェックだ。