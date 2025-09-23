黒夢がツアー「CORKSCREW 2025 追加公演」の開催を発表
全10公演のZeppツアー「CORKSCREW 2025 追加公演」で全国を熱狂させた黒夢が、20日に開催した最終日の名古屋公演でこのツアー追加公演の開催を発表した。
「CORKSCREW 2025 追加公演」が開催となるのは2026年2月16日（月）、17日（火）のZepp HANEDA2デイズ。詳細や今後の情報は、黒夢Official X：https://x.com/kuroyume2025 をチェックして欲しい。
黒夢はメジャーデビュー記念日にもあたる2025年2月9日に東京ガーデンシアターにて行われた、10年ぶりの復活ライブ『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』を収録したBlu-ray（2仕様／初回限定盤・通常盤）も絶賛発売中。代表曲の「少年」「Like@Angel」他、当日演奏された全21曲を収録。初回限定盤にはドキュメント映像『“CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX” to “Zepp TOUR CORKSCREW”』を収録した特典ディスクが封入されている。
＜商品概要＞
■タイトル：CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX【初回限定盤】
■発売日：2025年09月03日
■品番：YCXW10035〜6
■形態：Blu-ray2枚
■仕様：スリーブ入りデジパック（見開き2面トレイ）
■定価：12100円（税抜11000円）
■商品紹介ページ：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1193
【収録内容】
■Disc.1（Blu-ray）
CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX TOKYO GARDEN THEATER 2025.02.09
01．FAKE STAR
02．Suck me!
03．SPOON & CAFFEINE
04．CAN’T SEE YARD
05．BARTER
06．BAD SPEED PLAY
07．HELLO, CP ISOLATION
08．YA-YA-YA!
09．MARIA
10．MASTURBATING SMILE
11．FASTER BEAT
12．ROCK’N’ROLL
13．C.Y.HEAD
14．CANDY
15．後遺症 -aftereffect-
16．Sick
17．少年
18．カマキリ
19．Spray
20．NEEDLESS
21．Like＠Angel
■Disc.2（Blu-ray） ※初回限定盤特典ディスク
“CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX” to “Zepp TOUR CORKSCREW”
■タイトル：CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX【通常盤】
■発売日：2025年09月03日
■品番：YCXW10037
■形態：Blu-ray
■定価：8800円（税抜8000円）
■商品紹介ページ：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1194
【収録内容】
■Disc（Blu-ray） ※【初回限定盤】と内容共通
CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX
TOKYO GARDEN THEATER 2025.02.09
＜黒夢 プロフィール＞
清春（Vo）と人時（B）の2人からなるロックバンド。
1994年2月にシングル「for dear」でメジャーデビュー、1995年5月にリリースされたアルバム『feminism』以降、すべてのアルバムがオリコンチャート上位を記録する。しかし人気絶頂のさなか、1999年1月に無期限活動休止を発表。
2009年1月に日本武道館にて一夜限りの復活および解散ライブを開催、活動に一旦終止符を打つも、翌2010年1月に再始動を発表。2011年2月に国立代々木競技場第一体育館にて復活ライブを開催、同年11月に復活後初めてとなるアルバム『Headache and Dub Reel Inch』をリリース。2014年7月より最後のロングツアーと銘打ち「黒夢 DEBUT 20TH ANNIVERSARY TOUR 2014 BEFORE THE NEXT SLEEP」を開催した。
2025年2月9日、東京ガーデンシアターにて約10年ぶりに復活、同11日は横浜ぴあアリーナMMにて追加公演を実施。同年7月から全国Zeppツアーを開催し、『SUMMER SONIC 2025』他、各地フェスに出演。
Official web site：
https://kuroyume.info/
清春Official web site：
https://kiyoharu.tokyo/
＜ライブ＞
LIVE AZUMA 2025
10月19日（日） 福島・あづま総合運動公園
10TH ANNIVERSARY LUNATIC FEST. 2025
11月09日（日） 千葉・幕張メッセ展示ホール9〜11
BRAHMAN 30TH ANNIVERSARY 尽未来祭2025
11月22日（土） 千葉・幕張メッセ国際展示場9₋11ホール
MUSIC BAR ROCKROCK30周年記念イベントROCK BEYOND ROCK Vol.2
11月24日（火・祝） インテックス大阪５号館
KTR pre.『THE REVENGE』
12月7日（日）Zepp Haneda
響都超特急2025 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜
12月14日（日） 京都パルスプラザ
＜関連リリース情報＞
■SADS ライブBlu-ray 『SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」』発売中
https://ymh.jp/sads ※通販限定販売
■清春 ニューアルバム『ETERNAL』発売中
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/artist/279
＜配信リンク＞
https://kiyoharu.lnk.to/eternal
(執筆者: gallagherbros)