全10公演のZeppツアー「CORKSCREW 2025 追加公演」で全国を熱狂させた黒夢が、20日に開催した最終日の名古屋公演でこのツアー追加公演の開催を発表した。

「CORKSCREW 2025 追加公演」が開催となるのは2026年2月16日（月）、17日（火）のZepp HANEDA2デイズ。詳細や今後の情報は、黒夢Official X：https://x.com/kuroyume2025 をチェックして欲しい。

黒夢はメジャーデビュー記念日にもあたる2025年2月9日に東京ガーデンシアターにて行われた、10年ぶりの復活ライブ『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』を収録したBlu-ray（2仕様／初回限定盤・通常盤）も絶賛発売中。代表曲の「少年」「Like@Angel」他、当日演奏された全21曲を収録。初回限定盤にはドキュメント映像『“CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX” to “Zepp TOUR CORKSCREW”』を収録した特典ディスクが封入されている。

＜商品概要＞

■タイトル：CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX【初回限定盤】

■発売日：2025年09月03日

■品番：YCXW10035〜6

■形態：Blu-ray2枚

■仕様：スリーブ入りデジパック（見開き2面トレイ）

■定価：12100円（税抜11000円）

■商品紹介ページ：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1193

【収録内容】

■Disc.1（Blu-ray）

CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX TOKYO GARDEN THEATER 2025.02.09

01．FAKE STAR

02．Suck me!

03．SPOON & CAFFEINE

04．CAN’T SEE YARD

05．BARTER

06．BAD SPEED PLAY

07．HELLO, CP ISOLATION

08．YA-YA-YA!

09．MARIA

10．MASTURBATING SMILE

11．FASTER BEAT

12．ROCK’N’ROLL

13．C.Y.HEAD

14．CANDY

15．後遺症 -aftereffect-

16．Sick

17．少年

18．カマキリ

19．Spray

20．NEEDLESS

21．Like＠Angel

■Disc.2（Blu-ray） ※初回限定盤特典ディスク

“CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX” to “Zepp TOUR CORKSCREW”

■タイトル：CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX【通常盤】

■発売日：2025年09月03日

■品番：YCXW10037

■形態：Blu-ray

■定価：8800円（税抜8000円）

■商品紹介ページ：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1194

【収録内容】

■Disc（Blu-ray） ※【初回限定盤】と内容共通

CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX

TOKYO GARDEN THEATER 2025.02.09

＜黒夢 プロフィール＞

清春（Vo）と人時（B）の2人からなるロックバンド。

1994年2月にシングル「for dear」でメジャーデビュー、1995年5月にリリースされたアルバム『feminism』以降、すべてのアルバムがオリコンチャート上位を記録する。しかし人気絶頂のさなか、1999年1月に無期限活動休止を発表。

2009年1月に日本武道館にて一夜限りの復活および解散ライブを開催、活動に一旦終止符を打つも、翌2010年1月に再始動を発表。2011年2月に国立代々木競技場第一体育館にて復活ライブを開催、同年11月に復活後初めてとなるアルバム『Headache and Dub Reel Inch』をリリース。2014年7月より最後のロングツアーと銘打ち「黒夢 DEBUT 20TH ANNIVERSARY TOUR 2014 BEFORE THE NEXT SLEEP」を開催した。

2025年2月9日、東京ガーデンシアターにて約10年ぶりに復活、同11日は横浜ぴあアリーナMMにて追加公演を実施。同年7月から全国Zeppツアーを開催し、『SUMMER SONIC 2025』他、各地フェスに出演。

Official web site：

https://kuroyume.info/

清春Official web site：

https://kiyoharu.tokyo/

＜ライブ＞

LIVE AZUMA 2025

10月19日（日） 福島・あづま総合運動公園

10TH ANNIVERSARY LUNATIC FEST. 2025

11月09日（日） 千葉・幕張メッセ展示ホール9〜11

BRAHMAN 30TH ANNIVERSARY 尽未来祭2025

11月22日（土） 千葉・幕張メッセ国際展示場9₋11ホール

MUSIC BAR ROCKROCK30周年記念イベントROCK BEYOND ROCK Vol.2

11月24日（火・祝） インテックス大阪５号館

KTR pre.『THE REVENGE』

12月7日（日）Zepp Haneda

響都超特急2025 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜

12月14日（日） 京都パルスプラザ

＜関連リリース情報＞

■SADS ライブBlu-ray 『SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」』発売中

https://ymh.jp/sads ※通販限定販売

■清春 ニューアルバム『ETERNAL』発売中

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/artist/279

＜配信リンク＞

https://kiyoharu.lnk.to/eternal

