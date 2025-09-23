女優・沢口靖子（６０）のレアな姿にネットが沸いた。

沢口は２２日のフジテレビ系「クイズ！ドレミファドン」（午後７時）に出演。「昭和平成令和ドラマソングＳＰ」と題し、１０月期の新ドラマと人気番組の出演者がチームで対抗戦を繰り広げた。

同局系「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（１０月６日スタート、月曜・午後９時）で３５年ぶりに同局連続ドラマに主演する沢口は、安田顕、黒島結菜と一緒に登場。イントロクイズでは今井美樹の「ＰＩＥＣＥ ＯＦ ＭＹ ＷＩＳＨ」を正解し、「この歌が好きで、カラオケでよく歌う。歌詞が好きで」と説明。さらにＴＢＳ系ドラマ「義母と母のブルース」の主題歌だったＭＩＳＩＡの「アイノカタチ」もイントロで当て、笑顔を見せた。

対抗戦の結果は月９チームが最下位となってしまったが、ドラマとは違う顔を見せた沢口。ネット上では「沢口靖子出てるのは珍しい」「珍しくフジのクイズ番組に！！」「バラエティー出るの好感度高い」「ノブコブ吉村さんが沢口靖子さまにツッコむ世界線…！」「テレビつけたら突然の沢口靖子さんで声出た」「最下位だけど、目立ってた」と仰天。

「沢口靖子さまお美しい」「沢口靖子さんの透明感に見惚れる」「一瞬誰か分かんなかった」「ショートも似合う」「還暦なんだよね信じれないです」「本当にお若くて綺麗 ぼーっと見てて、どこの若手女優かと思った」「綺麗さと品の良さは別格」「年取らないのかな」とほれぼれしていた。

沢口はデビュー４１年で初の“月９”出演が話題。髪形もイメージチェンジし、６センチカットして役作りに挑んでいるという。