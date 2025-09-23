ÃæÅç·ò¿Í¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹½Ö´Ö¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡× ·Ð¸³¤ò±éµ»¤Ë³è¤«¤¹
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬¡¢26Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¡Ù¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡ÖÀ¤³¦¤ÎÈâ¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£2020Ç¯¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃæÅç¤Ë¤è¤ëCM¤Ï¡¢º£²ó¤Ç8ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÃæÅç·ò¿Í
¡¡ºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÎÈâ¡×ÊÓ ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤³¤ì¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤ØÄ©¤â¤¦¤È¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÈâ¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÃê¾Ý¶õ´Ö¤Ç¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÅç¤¬¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈâ¤ò³«¤¡¢Æ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅç¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¿·¤·¤¤À¤³¦¤ØÈô¤Ó½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð³Ú¤·¤¤À¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡× ¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò±éµ»¤Ë³è¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈâ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌÂ¤¤¤ò¼Î¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤òÉ½¸½ ¡£
¡¡»£±Æ¸å¤Ë¤Ï ¡Ö¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¡Ù¤È¶¦¤ËÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î°Õ
µ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ø¸þ¤±¤¿´üÂÔ´¶¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢Èâ¤ò³«¤Æ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÃæÅç¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤»Ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
