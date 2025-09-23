米国カリフォルニア州在住の女優の武田久美子（57）が23日、自身のインスタグラムを更新。22歳の愛娘・ソフィアさんとの2ショットを披露した。

「やっと手に入ったChrome Heartsのネックレス もの凄く数が少ないらしく、日本でも探しまくっていたモノでした。今回は私がプレゼントしました」と書き出すと、自身とシルバーのネックレスをしたソフィアさんの2ショットをアップ。

「私のお下がりのカルティエよりもシルバーのペンダントの方が娘は今は好きみたいです 私は今も昔もゴールドが好みです」とつづった。

武田は1999年にアメリカ人男性と結婚し、一人娘のソフィアさんを授かるも、2016年に離婚成立。ソフィアさんは大学を飛び級で卒業しており、今年8月には医師を目指し、メディカルスクールに進学したことを明かしていた。

武田の投稿に、フォロワーからは「美しい親子」「美人さん＆ゴージャスなお母さん＆娘さん この一言に尽きますね!」「愛する娘さんと二人、美しいお二人の素敵なショットにノックアウトされちゃいます!」といった反響が寄せられている。