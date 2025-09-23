『シンデレラ クロゼット』最終回 終わりじゃなくて、始まり
俳優の尾碕真花、松本怜生がW主演を務める、TBSのドラマストリーム『シンデレラ クロゼット』（毎週火曜 深0：58）の最終回話が、23日深夜に放送される。
【別カット】美しい…松本怜生の”女装男子”姿
原作は、柳井わかなによる人気漫画で、2019年から「別冊マーガレット」（集英社）で連載された同名作品。オシャレなキャンパスライフに憧れて地方から上京してきた女子大生・春香と、自分なりの美を追求する専門学生で女装男子・光の出会いから始まる。まっすぐで素直な春香と厳しい言葉をかけながらも、「変わりたい」と心から願う春香を支える光がメイクやファッションをきっかけに、憧れの先輩や出会う人たちにも影響を受けながら成長していく新感覚の青春ラブストーリー。
■最終回のあらすじ
春香（尾碕真花）と光（松本怜生）が付き合い始めて5年。春香は化粧品メーカーに勤め、光はプロのヘアメイクアーティストとして独立を果たしていた。
ある日、春香は周（カルマ）と共に光のインタビュー撮影に立ち会っていた。学生時代と変わらぬ気さくなやり取りをする光と周を微笑ましく思う春香だったが、周から光との結婚を問われると一変。独立したばかりの光は仕事に集中したいはずと、春香は「まだ結婚は考えていない」と言い切ってしまう。春香の言葉に光は唖然としてしまい…。
やがて迎えた付き合って5周年記念日。特別なデートを約束していたはずが、待ち合わせ場所に光は現れない。電話も繋がらず、不安を募らせる春香。そこへ遠くから救急車のサイレンが響き渡り、近くで事故があったことを知って…！？
