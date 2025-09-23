『タイタンライブ』全15組決定 バッテリィズ＆こたけ正義感が初登場【一覧】
爆笑問題が2ヶ月に1度、新ネタ漫才を披露する『タイタンライブ』について、10月10日に行われる10月公演の顔ぶれが23日、発表となった。
【写真】2人で…プシューポーズを披露した爆笑問題
1996年から2ヶ月に1度、東京・銀座で行われる『タイタンライブ』。爆笑問題をはじめ、人気芸人達によるこのお笑いライブを、2009年からは、リピート無しの一度限り、『爆笑問題with タイタンシネマライブ』として、全国のTOHOシネマズ系映画館全27館にて同時生中継している。
【出演者】爆笑問題／ウエストランド／キュウ／シティホテル3号室／ネコニスズ／脳みそ夫／まんじゅう大帝国／春とヒコーキ／ダンシング☆谷村／松尾アトム前派出所／鎌
【ゲスト】バッテリィズ（初）／こたけ正義感（初）／ストレッチーズ／BOOMER
