SNSでの発言について頭を丸刈りにして謝罪したお笑いコンビ、チョコレートプラネットが、火曜レギュラーを務める23日放送の日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（月〜金曜午前11時55分）に、謝罪後初めて生出演した。

番組冒頭、松尾駿（43）は丸刈りの頭を出した状態、長田庄平（45）は黒のハットをかぶった姿がワイプに映され、髪の毛を切る前の段階で収録していたロケのVTRをウオッチした。その後、スタジオ場面になると、2人はHey! Say! JUMP八乙女光と円陣を組んで回転するようなパフォーマンスを披露。笑顔で一礼し、丸刈りには触れずにスタートした。

チョコレートプラネットは18日にYouTubeチャンネルに投稿した動画で、それまでにSNSでアップした動画内での松尾の発言について、長田と2人で謝罪。長田は「その中で（松尾の発言した）『素人はSNSをやるな』というということが切り抜かれ、そこが拡散されていって、このような大きい事態になった、ということになります」と語り、松尾は「まずは今回、僕の発言で不快な思いをされた方、ご迷惑をおかけした方、応援してくれてきた方に、本当に申し訳ございませんでした」と頭を下げて謝罪した。

その上で、長田は「これは2人の責任だなと思います。ということで、ここから、初心の気持ちに返るという意味、そして気持ちを引き締めるという意味で、ちょっと頭を丸めたいなと思います。もちろん松尾だけじゃなくて、2人で一緒に」と話し、2人で頭を丸めていた。