2025年バロンドールの授賞式が日本時間23日に行われ、パリ・サンジェルマンのFWウスマン・デンベレが自身初の栄誉を勝ち取った。



デンベレが所属するPSGは2024-25シーズンに国内3冠（トロフィー・デ・シャンピオン、リーグ・アン、クープ・ド・フランス）達成。さらにクラブ史上初となるUEFAチャンピオンズリーグ優勝を果たし、4冠を手にした。デンベレはチームの攻撃において中心的存在として躍動した。





シーズン公式戦53試合に出場し、35得点16アシストと、彼のキャリアではかつてないほどの好成績をおさめた。リーグ・アンでは得点王を獲得し、チャンピオンズリーグでは8得点6アシストを挙げて大会最優秀選手（MVP）にも選出。これらの実績が評価され、バロンドール受賞につながった。最終投票では、2位にバルセロナのFWラミン・ヤマル、3位にPSGのMFヴィティーニャが入った。トップ10にはパリ・サンジェルマン所属選手が5名入った。2025年バロンドール最終順位1位 FWウスマン・デンベレ（フランス／パリ・サンジェルマン）2位 FWラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）3位 MFヴィティーニャ（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）4位 FWモハメド・サラー（エジプト／リヴァプール）5位 FWハフィーニャ（ブラジル／バルセロナ）6位 DFアクラフ・ハキミ（モロッコ／パリ・サンジェルマン）7位 FWキリアン・エンバペ（フランス／レアル・マドリード）8位 MFコール・パーマー（イングランド／チェルシー）9位 GKジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア／パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ）10位 DFヌーノ・メンデス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）