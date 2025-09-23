バロンドールはデンベレが初受賞 PSG初のCL制覇など4冠に貢献
2025年バロンドールの授賞式が日本時間23日に行われ、パリ・サンジェルマンのFWウスマン・デンベレが自身初の栄誉を勝ち取った。
デンベレが所属するPSGは2024-25シーズンに国内3冠（トロフィー・デ・シャンピオン、リーグ・アン、クープ・ド・フランス）達成。さらにクラブ史上初となるUEFAチャンピオンズリーグ優勝を果たし、4冠を手にした。デンベレはチームの攻撃において中心的存在として躍動した。
最終投票では、2位にバルセロナのFWラミン・ヤマル、3位にPSGのMFヴィティーニャが入った。トップ10にはパリ・サンジェルマン所属選手が5名入った。
2025年バロンドール最終順位
1位 FWウスマン・デンベレ（フランス／パリ・サンジェルマン）
2位 FWラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）
3位 MFヴィティーニャ（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）
4位 FWモハメド・サラー（エジプト／リヴァプール）
5位 FWハフィーニャ（ブラジル／バルセロナ）
6位 DFアクラフ・ハキミ（モロッコ／パリ・サンジェルマン）
7位 FWキリアン・エンバペ（フランス／レアル・マドリード）
8位 MFコール・パーマー（イングランド／チェルシー）
9位 GKジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア／パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ）
10位 DFヌーノ・メンデス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）