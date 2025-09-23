Æ£Àîºå¿À¤ò½±¤¦CS¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥²¡¼¥à´ªÌäÂê¡×¤Ëµå³¦OB¤Î¸«²ò¡¡Ä¾¶á3Ï¢ÇÔ¡¢Í´ÑµÒ¤Î¹ÈÇòÀï¥×¥é¥ó¤âÄó¸À¡ÖÂÎ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¤¤¤«¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡ºå¿À¤Ï9·î22Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë2¡¼3¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç3Ï¢ÇÔ¡£
¡¡¼çË¤¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë39¹æÀèÀ©¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤Ï6²ó¤ËËÌÂ¼·Ã¸ã¤ÎÄËÎõ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¤¬±¦Â¼ó¤òÄ¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢6²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¡£
¡Ú¥Ô¥ó¥Á¡Û»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ò¤·¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬CS¤ÇÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ê·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¦¡¦¡¦
¡¡2¡Ý2¤Ç·Þ¤¨¤¿8²óÆó»à¤Î¾ìÌÌ¡¢4ÈÖ¼ê¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹¤¬¥Û¥»¡¦¥ª¥¹¥Ê¤ËÄËº¨¤Î14¹æ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£º£µ¨ºÇ¸å¤Î¿ÀµÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î7Æü¤Ë¤¹¤Ç¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¤Ç¤Ï¡¢10·î15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤«¤éCS½éÀï¤Þ¤ÇÆüÄø¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ç°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï9·î21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¥Ô¥ó¥Á¡Û»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ò¤·¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬CS¤ÇÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ê·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£ºå¿À¤ÎCS¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÎCS¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö´Ö³Ö¶õ¤¤¹¤®¤ë¤ÈÆß¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Þ¤º¹Í¤¨¤ë¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Öºå¿À¤ÏÂç¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤·¡¡1¿Í1¿Í¤Î¤â¤Î¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¡¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤ã¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌî¼ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´¶³Ð¤ÏÁ´Á³¼º¤¦¤è¡×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¥²¡¼¥à´ª¤Ê¤É¤Ï°ìÃ¶¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇCS¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¼Ô¿´Íý¤ò²òÀâ¡£¡¡¡¡
¡¡Åê¼ê¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºå¿À¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬Íè·î15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤âÂç»ö¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌÎã¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤òÇÉ¸¯¡¢Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ¹Ã»Ò±à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ´ÑµÒ¤Ç¤Î¹ÈÇòÀï³«ºÅ¤ò¿ä¤¹¡£
¡¡ÍøÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÂÇ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ïºå¿À1·³¤Î¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ÂÀï´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÆþ¤ì¤Æ¡×¹ÈÇòÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¶ÛÄ¥´¶¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¸«¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï23Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¯»Ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ð¸³ÃÍ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤â¡Öºå¿À¤ÏÂç¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÌÔ¸×¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿Æ£Àîºå¿À¤Ï¡¢Íè·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÄ´À°´Þ¤á¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[文/構成:ココカラネクスト編集部]