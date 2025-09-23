2025年09月23日10時30分発表

【写真を見る】日本の南に新たな低気圧”台風のたまご”発生 現在のダブル台風からトリプル台風になる可能性 今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表

日本の南に、新たな台風になる可能性がある低気圧が発生しました。

23日09時の実況

種別 熱帯低気圧

大きさ -

強さ -

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯10度55分 (10.9度)

東経136度20分 (136.3度)

進行方向、速さ 西北西 ゆっくり

中心気圧 1006 hPa

最大風速 15 m/s (30 kt)

最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)

■台風に発達

24日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 カロリン諸島

予報円の中心 北緯9度25分 (9.4度)

東経133度50分 (133.8度)

進行方向、速さ 西南西 15 km/h (7 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 130 km (70 NM)

25日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯10度50分 (10.8度)

東経130度40分 (130.7度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 200 km (110 NM)

26日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯12度05分 (12.1度)

東経126度30分 (126.5度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 260 km (140 NM)

27日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 ルソン島

予報円の中心 北緯13度50分 (13.8度)

東経121度05分 (121.1度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 330 km (180 NM)

28日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 南シナ海

予報円の中心 北緯14度55分 (14.9度)

東経115度10分 (115.2度)

進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)

中心気圧 994 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 440 km (240 NM)

■台風19号は（画像）