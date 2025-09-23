日本の南に新たな低気圧”台風のたまご”発生 現在のダブル台風からトリプル台風になる可能性 今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表
2025年09月23日10時30分発表
日本の南に、新たな台風になる可能性がある低気圧が発生しました。
23日09時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯10度55分 (10.9度)
東経136度20分 (136.3度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 1006 hPa
最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
■台風に発達
24日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度25分 (9.4度)
東経133度50分 (133.8度)
進行方向、速さ 西南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
25日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯10度50分 (10.8度)
東経130度40分 (130.7度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
26日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度05分 (12.1度)
東経126度30分 (126.5度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
27日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ルソン島
予報円の中心 北緯13度50分 (13.8度)
東経121度05分 (121.1度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
28日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯14度55分 (14.9度)
東経115度10分 (115.2度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
