2025年09月23日10時30分発表

【写真を見る】日本の南に新たな低気圧”台風のたまご”発生　現在のダブル台風からトリプル台風になる可能性　今後の進路と勢力を詳しく　気象庁発表

日本の南に、新たな台風になる可能性がある低気圧が発生しました。

23日09時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯10度55分 (10.9度)
東経136度20分 (136.3度)
進行方向、速さ    西北西 ゆっくり
中心気圧    1006 hPa
最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

■台風に発達

24日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯9度25分 (9.4度)
東経133度50分 (133.8度)
進行方向、速さ    西南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

25日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯10度50分 (10.8度)
東経130度40分 (130.7度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

26日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度05分 (12.1度)
東経126度30分 (126.5度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

27日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ルソン島
予報円の中心    北緯13度50分 (13.8度)
東経121度05分 (121.1度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

28日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯14度55分 (14.9度)
東経115度10分 (115.2度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)

