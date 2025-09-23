9月23日午前4時すぎ、柏崎市の北陸道下り線で大型バイクが転倒し、運転手の男性が死亡する事故がありました。



警察によりますと、9月23日午前4時10分ごろ、近くを通り過ぎた車両から「大型二輪車が転倒し、付近に運転手1名が倒れている」と110番通報がありました。

大型バイクを運転していたのは、長野県下高井群山ノ内町の会社員・髙相正男さん(60)で、意識不明の状態で長岡市内の病院に救急搬送されましたが、その後死亡が確認されました。

死因は胸を強く打ったことによる、重症胸部外傷でした。同乗者はいません。

バイクは中央分離帯側に倒れていて、周囲に障害物などはなく、警察は単独による自損事故として、事故原因などを調べています。



この事故により、北陸道下り線の柏崎IC～西山IC間は、午前4時51分から午前7時50分まで通行止めとなりました。

