出口夏希、美ウエストのぞくブラックコーデ 釜山街中ショットに「可愛すぎる」「すべてが憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/09/23】女優の出口夏希が23日、自身のInstagramを更新。オールブラックの私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】出口夏希、引き締まった美ウエストチラリ
「第30回釜山国際映画祭」に出席した出口は、映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」の上映会について感謝を報告。「釜山の街でおいしいものを食べに行く前のオフショット3連続」とつづり、オールブラックの私服姿で、街中を歩くオフショットを公開した。ミニ丈のトップスからは、引き締まった美しいウエストがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「すべてが憧れ」「スタイル抜群」「おしゃれすぎる」「楽しそう」「美人さん」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】出口夏希、引き締まった美ウエストチラリ
◆出口夏希、釜山でのオフショットを公開
「第30回釜山国際映画祭」に出席した出口は、映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」の上映会について感謝を報告。「釜山の街でおいしいものを食べに行く前のオフショット3連続」とつづり、オールブラックの私服姿で、街中を歩くオフショットを公開した。ミニ丈のトップスからは、引き締まった美しいウエストがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「すべてが憧れ」「スタイル抜群」「おしゃれすぎる」「楽しそう」「美人さん」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】