スバルSVX（1991年）

スバルは独自の道を歩むことを決して恐れない。他社がSVX（日本名：アルシオーネSVX）の量産に踏み切るところなど想像できるだろうか？ ショールームに並ぶ姿さえコンセプトカーのように見え、1991年から1996年にかけてわずか2万4379台が生産された。3319ccの水平対向6気筒エンジンが搭載されていた。

【画像】イタルデザインが基盤を築いたイタリアン高級SUV【マセラティ・レヴァンテを詳しく見る】 全44枚



スバルSVX（1991年）

ブガッティEB112（1993年）

アトランティックをはじめとする戦前のブガッティモデルに着想を得たEB112は、同社初の4ドア・セダンとなるはずだった。6.0L V12エンジンと四輪駆動システムを備え、当時の最速ラグジュアリーセダンとなる可能性を秘めていたが、残念ながら実現はしなかった。それから5年後、巨大な2ドア・クーペ（18気筒のEB118）が発表され、1999年にはその4ドア版（EB218）が登場した。



ブガッティEB112（1993年）

ランドー（1994年）

レクサスGS300をベースにしたランドーには、LS400から移植された4.0L V8エンジンと四輪駆動システムを搭載。今見ると、やや不格好な印象を受ける。高く上がったルーフラインとずんぐりしたプロポーションが特徴で、全高はGS300より5cm高く、全長は60cm短い。



ランドー（1994年）

フォーミュラ4（1996年）

イタルデザインでさえも時としては失敗するということを示す例として、フォーミュラ4を紹介する。どの方向から見ても魅力的ではなく、ずんぐりした外観、安っぽいワイヤースポークホイール、奇妙な4人乗りバルケッタという構造がそれを物語っている。乗員それぞれに独立したコックピットとロールバーが備わり、フィアット・ブラボーHGT由来の2.0L直列5気筒エンジン（150ps）が搭載された。ボディを交換するだけでピックアップトラック、バン、ロードスター、RVへ容易に改造できるというコンセプトだった。



フォーミュラ4（1996年）

シゲーラ（1997年）

1997年のトリノ・モーターショーで初公開されたイタルデザインのシゲーラは、少量生産が検討されたものの、残念ながら実現には至らなかった。アルミとカーボンファイバーを多用するスーパーカーで、アルファ・ロメオ155 Q4由来のトランスミッションを介して四輪を駆動するツインターボ3.0L V6エンジンが搭載されていた。



シゲーラ（1997年）

ストラクチュラ（1998年）

1998年、イタルデザインは創立30周年を迎え、その記念としてストラクチュラを発表した。公式プレスリリースでは「ストラクチュラはデザインを超越し、建築的形態を強調する」とされたが、これは明らかにマーケティング上の誇張表現に過ぎない。逆開きのリアドアはフロントドアが開いて初めて開閉可能で、窓は固定式だった。パワーユニットは最高出力420psの5.6L W12エンジンを搭載した。



ストラクチュラ（1998年）

18/3シロン（1999年）

量産型シロンが1500ps近いパワーを発揮するのに対し、オリジナルのコンセプトモデルは6.3L W18エンジンからわずか563psしか引き出せていなかった。その結果、最高速度はわずか330km/h、0- 97km/h加速は5.3秒にとどまった。このデザインはジョルジェット・ジウジアーロの息子ファブリツィオと、アウディの元デザイン責任者ハルトムート・ヴァルクスが共同で手掛けた。



18/3シロン（1999年）

ブラン（2000年）

高級ハッチバックは決して主流ではなかったが、イタルデザインはこの分野への参入を試みた。最高出力370psのマセラティ製3.2L V8エンジンを搭載したブランは、全長5m近くあり、スライド式のリアサイドドアを備え、汎用性を最大限に考慮して設計されたキャビンが特徴だった。乗員が次の会議へと高速で移動している間、車内をオフィスとしても使うことができた。



ブラン（2000年）

アストン マーティン20/20（2001年）

賛否両論のクルマがあるとすれば、それはこのアストン マーティン20/20だ。DB7ヴァンテージの外観をさらに磨こうとしたワンオフモデルだが、それは容易なことではなく、イタルデザインは実現できなかったと言っても過言ではない。2001年のジュネーブ・モーターショーでデビューし、ボディは押し出し成形アルミニウム、プラスチック、カーボンファイバーでできており、6.0 L V12エンジンを搭載していた。



アストン マーティン20/20（2001年）

モレイ（2003年）

コルベットのデビュー50周年を記念して作られたモレイは、非常に見栄えの良いクルマだった。その魅力は、滑らかなノーズデザインとドーム型のルーフ、そしてサイドウィンドウに組み込まれたガルウィング機構によるものだ。これらのウィンドウを取り外すと、強度を確保するため中央に1本のアーチが残るものの、コンバーチブルへと変貌する。パワーユニットは最高出力400psの6.0L V8エンジンだった。



モレイ（2003年）

クーバン（2003年）

クーバンという名前は、後にレヴァンテへと発展する2011年のコンセプトカーでも再び採用されることになるが、これはその原型となるSUVであり、外観はそれほどシャープではない。イタルデザインはダイナミクスに注意を払い、従来のSUVに比べ重心を100mm低くし、マセラティらしいパフォーマンスを確保するために最高出力390psのV8エンジンを搭載した。クーバンは、フルタイム四輪駆動を採用しながらも、オンロードでの使用を想定して設計された。名前はジャワの風にちなんだものだ。



クーバン（2003年）

GG50（2005年）

その名前がすべてを物語っている。GG50は、ジョルジェット・ジウジアーロの自動車デザイン50周年を記念して製作されたワンオフモデルである。フェラーリ612スカリエッティをベースに作られ、実用性を高めるためにハッチバックを備えた2＋2のピラーレスクーペに仕上げられた。機械的な部分はすべてそのまま引き継がれ、フロントには最高出力540psの5.7L V12エンジンが搭載されていた。



GG50（2005年）

クアランタ（2008年）

モノボックス構造のクアランタは、イタルデザイン創立40周年を記念して製作されたモデルだ。そのシルエットは、同社が初めて発表したコンセプトカー、マンタを彷彿とさせる。多くの過去作と同様に、クアランタもポップアップ式キャノピーを備え、ルーフにはバッテリー充電用のソーラーパネルを内蔵していた。



クアランタ（2008年）

ブリヴィド（2012年）

コンセプトカーデザインの黄金時代を思わせるブリヴィドは、ガルウィングドアと広大なガラス面積を備えた4人乗りスーパーカーだった。ヘッドライトをはじめ照明はすべてLEDで、ドアミラーはカメラに置き換えられた。ハイブリッド・パワートレインから合計出力779psを発生し、最高速度は約280km/h、0-100km/h加速は5.8秒とされた。



ブリヴィド（2012年）

パルクール（2013年）

パルクールとは、走る、登る、飛び移る、跳ぶ、転がるといった動作を駆使し、可能な限り迅速かつ効率的に移動するスポーツである。この概念に触発されたイタルデザインのパルクールは、サーキット走行から冬季の凍結路、オフロード走行までさまざまな環境に適応する4つの異なる設定を備えていた。最高出力550psのランボルギーニ製5.2L V10エンジンを搭載し、0-100km/h加速はわずか3.6秒を達成。ロードスターとクーペが製作された。



パルクール（2013年）

GEA（2015年）

イタルデザインが提案した未来のラグジュアリーEV、GEAは、アルミブロックから削り出した26インチのアルミホイールを装着した洗練された4ドア・セダンだった。カーボンファイバー、マグネシウム、アルミで構成され、車両重量は比較的軽量な2019kgを実現。自動運転機能を備えていた。通常の走行時はヘッドライトが白色で点灯するが、自動運転モードでは青色に切り替わる。車内には19インチのドロップダウンスクリーンが2つ装備され、フロントシートは回転させたりテーブルに変形させたりできた。



GEA（2015年）

ゼロウーノ（2017年）

2016年、イタルデザインは富裕層コレクター向けに少量生産車を提供する子会社イタルデザイン・アウトモビリ・スペチアリを設立した。この会社の初の製品がゼロウーノで、生産台数は5台に限定された。5.2L V10エンジンをランボルギーニ・ウラカンから移植し、0-100km/h加速はわずか3.2秒、最高速度は330km/hに達した。イタルデザイン創立50周年を記念し、2018年のジュネーブ・モーターショーではゼロウーノのロードスターが発表された。クーペと同様、その生産台数はわずか5台である。



ゼロウーノ（2017年）