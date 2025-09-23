ストリートスタイルで決めるならこれ！ビッグシルエットが映える！【フブ】のメンズシャツがAmazonに登場！
鮮烈なストリート感！秋の装いを格上げする【フブ】の半袖シャツがいまならAmazonで買える！
ニューヨークの象徴的な街並みがシャツ全体に総柄プリントされたFUBUのトップス、半袖シャツ。ボタンダウン仕様とオーバーサイズが組み合わさりカジュアルでありながらも洗練されたスタイルに。ヒップホップやストリートファッションに欠かせない一着。
軽量で速乾性に優れたポリエステル素材を採用し、真夏でも快適に着られる半袖シャツ。デイリーに活躍する一枚となっている。
全面に施されたニューヨークの街並みの総柄プリントが目を引くデザイン。カジュアルながらも洗練された雰囲気を演出する。
ユニセックスで着用可能なオーバーサイズ仕様。ゆったりとしたシルエットがトレンド感を高め、幅広いスタイルに合わせやすい。
ボタンダウン仕様とロゴ入りディテールがアクセント。ストリートファッションを好む人には欠かせない一着に仕上がっている。
