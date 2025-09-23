フィアット・パンダ（1980年）

126と127の中間に位置するフィアット・パンダは、可能な限り低価格で実用的なファミリーカーを目指した意欲的なモデルであった。使い勝手を重視しつつ快適性も確保するため、コスト削減の目的で全面にフラットガラスを採用。後部座席は簡単に取り外し可能で、初期モデルではシート、ダッシュボード、ドアトリムに洗濯可能なカバーが装備されていた。2003年に生産終了するまでに、初代パンダはなんと450万台も販売された。

【画像】ジョルジェット・ジウジアーロ最高傑作の1つ【初代フィアット・パンダを詳しく見る】 全19枚



デロリアンDMC-12（1981年）

偉大な可能性を秘めながら失敗に終わったプロジェクトと言えば、デロリアンが筆頭に挙げられる。1974年にプロジェクトが始動し、1981年に発売されたが、1982年末には生産終了。総生産台数はわずか8583台だった。DMC-12はステンレス鋼パネルを採用し、2849cc V6エンジンを搭載。5速マニュアルまたは3速オートマチック・トランスミッションが組み合わされた。



カプスラ（1982年）

これはイタルデザインで最も革新的な作品の1つと言える。全長わずか3720mmながら、メルセデス・ベンツSクラスを上回る車内空間を実現した。カプスラの設計はバスから着想を得ており、標準シャシーにさまざまなボディシェルを載せることができた。ピックアップトラック、ハッチバック、タクシー、ミニバン、救急車など、あらゆる形態に変身できたのだ。



オルカ（1982年）

今見ると特別に思えないかもしれないが、1982年当時としては非常に滑らかで、驚くほど未来的なデザインだった。空力効率と車内空間の完璧なバランスを追求したオルカは、ランチア・デルタ1.6HFターボ4WDのプラットフォームをベースに開発された。オルカは前後両方にブレーキランプを装備していたが、このような設計は世間には普及しなかった。



ガビアーノ（1983年）

非常に洗練された小型ハッチバックデザインだが、ガビアーノのようなクルマが実際に量産されなかったのは残念だ。イタリア語で「カモメ」を意味する車名の通り、ガルウィングドアを備えていた。ルノー11をベースにしたガビアーノは、イタルデザインとルノーの長期にわたる協力関係の始まりを告げるものだった。



ヒョンデ・ステラ（1983年）

1980年代初頭の登場当時、ステラのデザインは決して革新的とは言えなかったが、それまでポニーしか生産してこなかったヒョンデが、高級車市場への進出を目指していることを世界にアピールするものであった。アウディ80に着想を得たステラは、後輪駆動と3ボックスデザインを採用した実用本位のクルマだった。高級車としての仕上がりは発展途上だったが、ヒョンデを成長へと導いたことは間違いない。今日、ヒョンデは兄弟会社のキアとともに、販売台数で世界第3位の自動車メーカーとなっている。



フィアット・ウーノ（1983年）

ウーノは1983年から2014年までに約900万台が生産された、ベストセラー車の1つだ。開発コンセプトは、3ドアまたは5ドアの低価格ファミリーハッチバックというものだった。旧式化した127の後継として位置づけられ、さまざまな小排気量エンジンを搭載した。今ではほとんど忘れられているが、ウーノは1984年の欧州カー・オブ・ザ・イヤーを受賞している。



ロータス・エトナ（1984年）

登場から時間が経ったエスプリの代わりとして、最高出力340psの4.0L V8エンジンを搭載したまったく新しいウェッジシェイプのスーパーカーが計画された。エスプリより長く、やや丸みを帯び、実用性を高め、段差の少ないフラッシュガラスを採用した非常にモダンなエトナだったが、計画は頓挫した。代わりに、エスプリの改良型が登場した。



トゥゲザー（1984年）

メガガンマより成熟した印象のトゥゲザーは、ルノー・エスパスと同じ年に登場したミニバンである。回転式フロントシート、フラッシュガラス、車内は2列または3列シートを選択可能で、全長はわずか4mだった。



マキモト（1986年）

コンセプトカーがなぜ量産化されないのか、不思議に思うこともしばしばあるが、このマキモトに限ってはそうではない。むしろ、このアイデアを思いついた時、一体何を吸っていたのかと不思議に思う。マキモトはバルケッタとオートバイを融合させたもので、乗員（最大9名）は長いオートバイ用サドルに座るという仕様だった。エンジンは139psのゴルフGTiの1.8Tを流用した。



インカス（1986年）

4人乗り、4ドア（うち2ドアはガルウィング）、ミドシップエンジンという仕様を見れば、インカスのようなクルマが量産化されなかった理由は簡単に理解できる。今から30年以上前に発表されたインカスだが、ガラス張りのデザインと流線形のラインは今なお未来的な印象を受ける。ランチア・テーマ（同じくイタルデザイン設計）と同等の居住空間を持ち、4席の広々としたシートを備えていた。パワーユニットはオールズモビル製の2260ccターボチャージャー付き4気筒エンジンで、最高出力は230psであった。



オービット（1986年）

よく見ると、オービットの下部はマキモトと共通だとわかる。しかし、進化の過程で、荒唐無稽なものから崇高なものへと大きく姿を変えている。1980年代のイタルデザインはモノボックスデザインとフラッシュグレージングに執着しており、オービットはこれらを効果的に活用している。正直なところ、今でもこのクルマに乗っているところを想像すると楽しい。



アズテック、アスピッド、アスガルド（1988年）

創立20周年を記念し、イタルデザインは最高出力200psのアウディ製2.3Lターボチャージャー付き5気筒ガソリンエンジンを搭載した3台のコンセプトカーを発表した。ウエストラインまでは共通デザインだが、ミニバンのアスガルドは、オープントップのアズテックとクーペのアスピッドより300mm長い。アズテックは限定生産され、諸説あるが12台から18台が生産されたと言われている。



ID90（1990年）

EB110より1年先行する形で登場したID90は、ブガッティよりもはるかに調和の取れたデザインだった。イタルデザインが生んだ数あるブガッティのコンセプトカーの先駆けであり、おそらく最も魅力的なモデルだ。全長わずか4.1mというコンパクトなボディながら、EB110と同等のクワッドターボ3.5L V12エンジンと四輪駆動システムを搭載していた。



ケンジントン（1990年）

1990年のジュネーブ・モーターショーで初公開されたときは不動の状態だったが、同年後半に開催されたバーミンガム・モーターショーではジャガーの5.3L V12エンジンを搭載し走行可能となっていた。ケンジントンは、1980年代に停滞していたジャガーのデザインをリフレッシュさせるべく、イタルデザインが生み出したコンセプトカーだ。XJ40の後継として提案されたが、結果的に発売されたのは従来路線を維持したX300だった。ジャガーにとって本当の革新と呼べるクルマは、2009年登場のX351まで待たねばならない。



ナツカ（1991年）

1991年に公道仕様のM12として発表された当初は、最高出力300psのBMW製5.0L V12を搭載していたが、翌年にはナツカとしてC2レーサーへと進化した。これにより出力は350psに上昇し、重量は100kg削減された。さらにトレッド幅が拡大され、よりハードコアなウィングやスポイラーも装備された。1996年のイタリア映画『A spasso nel tempo』を観たことがあるなら（いやいや、観た人なんているだろうか？）、ナツカがマキモトやアズテックとともに活躍する姿をご覧になったはずだ。



レクサスGS300（1991年）

この記事で紹介する数少ない量産車の1つ、初代レクサスGS300（日本ではトヨタ・アリストとして販売）もまた、イタルデザインの手による作品だった。アリストは1991年に登場したが、輸出版のGS300の登場はその2年後だった。3.0L直列6気筒エンジンを搭載しており、イタルデザインはLS400とSC400の要素を融合させ、日本車の中でも特に欧州車らしい洗練されたスタイルを実現した。

（翻訳者注：この記事は「後編」へと続きます。）



