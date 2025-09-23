キャシー中島、夫・勝野洋に手作りしたキルトのショルダーバッグ披露「大事に使ってくれてます」 反響続々「可愛いくて使い易そう」「大事に使う心も素敵」
タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（73）が21日、自身のSNSを更新。夫で俳優・勝野洋（76)のために作ったキルトのショルダーバッグを披露した。
【写真】「可愛いくて使い易そう」「素敵です」キャシー中島が夫・勝野のために作ったキルトバッグ
キャシーは16日のブログで、勝野と共に「10日間日本一周のクルーズ」の旅に出かけることを報告。以降はたびたび、開放的な旅での様子を伝えている。
この日は「1日中海の上、船の中です」「こんなにのんびりな時間って久しぶりです いつも誰かがそばにいたから。何だか2人きりで長い時間過ごすのが不思議!!」と話し、船から望む景色やのんびりと過ごす自身の写真、楽しげな夫婦2ショットなどを紹介した。
続けて「今日のバッグは、ティアレのトートバッグ！大きさがちょうどよく黒地なので、どんな服にもなんとなく合っちゃう 気に入ってます」と私物の手作りバッグを披露。
「パパのバッグもお見せしますね！だいぶ前に作ったショルダーバッグです」と勝野が使うこの日のバッグの写真もアップし、「大事に使ってくれてます。嬉しいわ」と喜びをにじませていた。
コメント欄には「のんびりとした素敵な時間をお過ごしですね」「おふたりのバッグ素敵です」「トートバッグもショルダーバッグも素敵ですね」「それぞれ可愛いくて使い易そう」「バッグ素敵 大事に使う心も素敵」など、さまざまな声が寄せられている。
