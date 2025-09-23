格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１７回大会（２７日、アリーナ立川立飛）のオーディションの様子が２１日、公開され、朝倉の暴走族時代の特攻隊長、しょーたが、喧嘩自慢、バイス拓也とのベアナックル戦でボコボコにされる事態となった。

オーディションに登場したバイス拓也。サッカーでプロ契約まであとちょっとだったという経歴を明かし、「しょーた、あいつマジ嫌いで。未来さんの友達ということで出てきたと思うんですけど、ＴｉｋＴｏｋライブ流れてくるんですけど、ギフトきた時にスカして。キモいんですよ」としょーたとの対戦を求めた。「やれや、やってくれよ。ラストやねん、１０代の挑戦」と訴えるバイスに、しょーたは「正直きついわ。だってさ、絶対格下やん、格上とやりたいの、今回」と当初断っていたが、バイスが殴りかかって乱闘に。その後、溝口勇児ＣＯＯは「しょーた。さっき、せーやの男気もあったし、しょーたの男気もやっぱり。凄い嫌なのが、朝倉未来チームのしょーたとせーやって優遇されてるみたいな（声が）あるじゃん。でもはっきりいって１番修羅の道歩まされてるじゃん。視聴者黙らせてほしい」と求められて、しょーたは「じゃあベアナックルでやろう」と立ち上がった。溝口氏は「しょーた、ベアナックルはいいよ」と止めたが、「それ以外やらんぞ」と語り、オーディションでは初のベアナックル戦が組まれた。

試合は序盤から打撃戦となった中、若いバイスの勢いが衰えず、しょーたは終盤に連打をくらい、金網に沈んだ。

バンタム級王者の井原良太郎は自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでこの場面を振り返り、「しょーたさんもう怒ってて、ベアナックルでしかやらんって。相当みんなで止めたんだけど…」と明かし、「結構フルボッコだったんよ。２段蹴りとかこの子（バイス）打ってたんだけど、強かった、マジで。眼窩底と鼻、骨折の骨折みたいになって速攻病院に行って。溝口さんも流石に悪いと思ってる感じ出してた」と明かした。