キャンメイクから新発売！うるおい成分たっぷりのまつげ美容液が登場

キャンメイクが2025年9月下旬より、傷んだまつげをしっかりケアできる「ラッシュセラム ケア＆リペア」を発売します。31種類のうるおい成分を配合し、まつげにハリとコシを与えながら、毎日のケアをサポートするアイテムです。さらに、新色アイブロウペンシル「スタイリングエッジアイブロウ」や、透明感のある肌仕上げを実現する「フィットグロウクッション」リフィルも同時発売です。

キャンメイク ラッシュセラム ケア＆リペアの特長

新発売の「キャンメイク ラッシュセラム ケア＆リペア」は、31種のうるおい成分が配合されたまつげ美容液。

パンテノールやアカツメクサ花エキスなど、肌や髪に優しい成分で、傷んだまつげにうるおいを与え、ハリとコシを与える効果があります。

夜のお手入れに加えるだけで、しっとりとした質感がまつげ1本1本を優しく包み込み、目元をケアしてくれます。

チップタイプで、目尻や下まつげにも塗りやすいのも嬉しいポイントです。税込価格は\825。

キャンメイクから新作ルージュ♡とろけるツヤで長時間キレイ唇に

アイブロウとクッションファンデも新登場

キャンメイクの「スタイリングエッジアイブロウ」には新色の「ロージーブラウン」が登場。ほんのり赤みを帯びたブラウンで、誰でも使いやすく、ナチュラルに仕上がります。

芯の薄さが0.8mmと驚くほど細く、眉尻までスムーズに描けます。また、「フィットグロウクッション」のリフィルも新たに登場。

もっちり透明感のある仕上がりで、肌の悩みをカバーしながら自然な美肌を実現します。アイブロウペンシルは税込\770、クッションファンデのリフィルは税込\1,430で販売中です。

キャンメイクの魅力満載！毎日のお手入れが楽しくなる

キャンメイクの新作は、機能性とデザイン性がどちらも優れています。「ラッシュセラム ケア＆リペア」のクリスタルカットキャップは可愛さ満点で、使うたびに心がときめきます。

アイブロウペンシルやクッションファンデも、使い心地や仕上がりの美しさにこだわりが詰まっています。

どれもデイリー使いしやすいアイテムで、あなたのビューティーケアがもっと楽しく、充実したものになります。手に取りたくなる、そんなアイテムばかりです。

キャンメイクの新作を楽しんで

『ラッシュセラム ケア＆リペア』は、傷んだまつげを優しくケアして、ハリ・コシを与える成分がたっぷり。

新色の『スタイリングエッジアイブロウ』や透明感あふれる『フィットグロウクッション』も登場し、あなたのメイクをより魅力的に仕上げてくれます。

ぜひ、毎日のルーティンに取り入れて、さらに美しい目元と肌を手に入れてくださいね！