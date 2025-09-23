キャンメイクから新発売！うるおい成分たっぷりのまつげ美容液が登場
キャンメイクが2025年9月下旬より、傷んだまつげをしっかりケアできる「ラッシュセラム ケア＆リペア」を発売します。31種類のうるおい成分を配合し、まつげにハリとコシを与えながら、毎日のケアをサポートするアイテムです。さらに、新色アイブロウペンシル「スタイリングエッジアイブロウ」や、透明感のある肌仕上げを実現する「フィットグロウクッション」リフィルも同時発売です。
キャンメイク ラッシュセラム ケア＆リペアの特長
新発売の「キャンメイク ラッシュセラム ケア＆リペア」は、31種のうるおい成分が配合されたまつげ美容液。
パンテノールやアカツメクサ花エキスなど、肌や髪に優しい成分で、傷んだまつげにうるおいを与え、ハリとコシを与える効果があります。
夜のお手入れに加えるだけで、しっとりとした質感がまつげ1本1本を優しく包み込み、目元をケアしてくれます。
チップタイプで、目尻や下まつげにも塗りやすいのも嬉しいポイントです。税込価格は\825。
アイブロウとクッションファンデも新登場
キャンメイクの「スタイリングエッジアイブロウ」には新色の「ロージーブラウン」が登場。ほんのり赤みを帯びたブラウンで、誰でも使いやすく、ナチュラルに仕上がります。
芯の薄さが0.8mmと驚くほど細く、眉尻までスムーズに描けます。また、「フィットグロウクッション」のリフィルも新たに登場。
もっちり透明感のある仕上がりで、肌の悩みをカバーしながら自然な美肌を実現します。アイブロウペンシルは税込\770、クッションファンデのリフィルは税込\1,430で販売中です。
キャンメイクの魅力満載！毎日のお手入れが楽しくなる
キャンメイクの新作は、機能性とデザイン性がどちらも優れています。「ラッシュセラム ケア＆リペア」のクリスタルカットキャップは可愛さ満点で、使うたびに心がときめきます。
アイブロウペンシルやクッションファンデも、使い心地や仕上がりの美しさにこだわりが詰まっています。
どれもデイリー使いしやすいアイテムで、あなたのビューティーケアがもっと楽しく、充実したものになります。手に取りたくなる、そんなアイテムばかりです。
キャンメイクの新作を楽しんで
『ラッシュセラム ケア＆リペア』は、傷んだまつげを優しくケアして、ハリ・コシを与える成分がたっぷり。
新色の『スタイリングエッジアイブロウ』や透明感あふれる『フィットグロウクッション』も登場し、あなたのメイクをより魅力的に仕上げてくれます。
ぜひ、毎日のルーティンに取り入れて、さらに美しい目元と肌を手に入れてくださいね！