ダム湖百選で行ってみたい「北海道・東北のダム湖」ランキング！ 2位「富里湖」、1位は？【2025調査】
All About ニュース編集部は2025年9月9日、全国10〜60代の男女207人を対象に、「ダム湖百選」に関するアンケートを実施しました。「ダム湖百選」とは、2005年に財団法人 ダム水源地環境整備センター（現・一般財団法人 水源地環境センター）が選定したダム湖のこと。全国で65のダム湖が選定されています。
今回は、「ダム湖百選で行ってみたい北海道・東北地方のダム湖」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「湖畔の景色が美しく、北海道らしい雄大な自然を満喫できるから」（30代女性／大阪府）、「周囲の豊かな自然と湖面が織りなす景観が素晴らしく、特に紅葉の時期には、湖面に映り込む木々の色が鮮やかで美しいから」（40代男性／千葉県）、「ワカサギ釣りができるようで気になっていました」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「アーチ式ダムからの放水される観光放水が魅力。虹も見れるから」（40代女性／長崎県）、「定山渓温泉が好きで近くなので気になるからです」（20代男性／東京都）、「ダムと紅葉の名所として有名で、特に秋には湖面に映る鮮やかな紅葉が絶景です。アーチ式のダムと自然のコントラストが美しく、遊歩道や展望スポットも充実していて、景観を楽しみながらゆったりと過ごせるのが魅力です」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
今回は、「ダム湖百選で行ってみたい北海道・東北地方のダム湖」ランキングの結果をご紹介します。
2位：富里湖／富里ダム（北海道）／37票富里湖は、北海道石狩地方の富里ダムによって生まれた、静かで落ち着いた雰囲気のダム湖です。周囲には手つかずの自然が残され、釣りやバードウオッチングなどアウトドアを楽しむ人々に親しまれています。四季折々の自然風景が魅力で、特に新緑や紅葉の季節には訪れる価値が高まります。都市部から離れた場所にあり、静寂と癒やしを求める人にぴったりのスポットです。
回答者からは「湖畔の景色が美しく、北海道らしい雄大な自然を満喫できるから」（30代女性／大阪府）、「周囲の豊かな自然と湖面が織りなす景観が素晴らしく、特に紅葉の時期には、湖面に映り込む木々の色が鮮やかで美しいから」（40代男性／千葉県）、「ワカサギ釣りができるようで気になっていました」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：定山湖／豊平峡ダム（北海道）／45票札幌市からほど近い定山湖は、豊平峡ダムによって形成された人気のダム湖です。秋には周囲の山々が鮮やかに色づき、紅葉の名所として多くの観光客が訪れます。湖面に映る自然の風景とダムの迫力ある構造美が調和し、写真映えも抜群。タイミングによっては放流の際に虹がかかることも。アクセスの良さと自然美の両方が楽しめる、札幌近郊の名スポットです。
回答者からは「アーチ式ダムからの放水される観光放水が魅力。虹も見れるから」（40代女性／長崎県）、「定山渓温泉が好きで近くなので気になるからです」（20代男性／東京都）、「ダムと紅葉の名所として有名で、特に秋には湖面に映る鮮やかな紅葉が絶景です。アーチ式のダムと自然のコントラストが美しく、遊歩道や展望スポットも充実していて、景観を楽しみながらゆったりと過ごせるのが魅力です」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
