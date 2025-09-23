ベッドを新しくしたら…？（画像提供：あんこともなか 充電ねこさん、動画よりキャプチャ、画像を一部トリミング）

「子供のベッド新しくしたらねこが隙間から顔出してくる」

　こんなひと言とともに、ベッドのヘッドボードのすき間からお顔を何度もひょこひょことのぞかせる猫さんの動画が「Ｘ」で注目を集めました。

　むじゃきに頭を出し入れし、時には頭が挟まりかけてのけぞるお顔がなんとも可愛らしく、「ベッドの妖精かと思いました 動きがかわいすぎます あんこちゃん、隙間から出られるのかな」「3回目の顔出し後に挟まっちゃった顔かわいすぎ。」「こんなネコ付きベッド　ほしい！」などの声が投稿に寄せられました。

　動画を投稿したのは「あんこともなか 充電ねこ」（@cat_anko3）さん（以下、飼い主さん）のアカウントです。猫さんのお名まえは「あんこ」くんといいます。あんこくんはアメリカンショートヘアの男の子で先月末に６歳になったばかりです。

子どもよりテンションが上がっていた

　飼い主さんによるとお子さんのために買った新しいベッドなのにあんこくんの方が「子どもよりテンションあがっていて可愛かったです」とのこと。

　どのくらいの間こうやっていましたか、とたずねると「数分だったと思います！」と話し「その後はベッドの下に隠れてました」と教えてくれました。

お子さんの反応は？

　なお、ベッドを買ってもらったお子さんはこの様子を見て「喜んでました！」と飼い主さんは話し、さらに「ねこは子供部屋に入るとベッドの下によく隠れています」と日ごろの両者のふれあいを話しています。

