「有難き謎ショット」あの、人気バンドとの3ショットにファン歓喜！ 「全然陰キャに見えない」
歌手やタレントとして活動するあのさんは9月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。ロックバンド・マキシマム ザ ホルモンのマキシマムザ亮君と上ちゃんとのスリーショットを公開しました。
【写真】あの、人気バンドとの3ショット公開！
コメント欄では、「また対バンしてください」「ひゃー！2人に挟まれるなんて幸せな」「最高過ぎる……！」「あのちゃんうれしそう」「貴重な写真」「何て良い写真達なんだ〜」「ワンピース姿がかわいい」「全然陰キャに見えない」との声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
【写真】あの、人気バンドとの3ショット公開！
「2人に挟まれるなんて幸せ」あのさんは「変態陰キャに挟まれる有難き謎ショット誕生 ホルモンのライブ本当にパワーもらう 実は武道館も来てくれてました」とつづり、3枚の写真を投稿。1〜2枚目では、マキシマムザ亮君と上ちゃんとのスリーショットを公開しました。3人で同じポーズをとる姿からは、親しい関係性が伝わってきます。貴重なショットにファンからも反響を呼びました。
「熱いLIVEありがとう」あのさんは21日の投稿で、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」とつづり、パフォーマンスの様子を披露。コメントでは、「熱いLIVEありがとうございました」「最高過ぎるー！」「あのちゃんかっこいい」との声が寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:古原 美咲)