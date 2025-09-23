「台風19号」進路定まらず

気象庁によりますと、強い台風第１９号は、きょう（２３日）午前９時には日本の東にあって、ゆっくりと東に進んでいます。

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルとなっています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

「台風19号」今後の進路は？

台風の中心は、



あす（２４日）午前９時には日本のはるか東

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



あさって（２５日）午前９時には日本のはるか東

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



２６日午前９時には日本の東

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



２７日午前３時には日本の東

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



２８日午前９時には日本のはるか東

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



が予想されます。

「台風18号」はどこに？

気象庁によりますと、大型で猛烈な台風第１８号は、きょう（２３日）午前９時には南シナ海にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。



中心の気圧は９１５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は７５メートルで、中心から半径２２０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。



また、中心から半径６５０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。



今後の進路予想図については【画像②】の通りです。

台風18号 沖縄地方・先島諸島は高波に警戒を

台風の中心は、



きょう（２３日）午後９時には南シナ海

中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



あす（２４日）午前９時には南シナ海

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



あさって（２５日）午前９時には華南

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



２６日午前９時にはベトナム

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル



が予想されます。

大型で猛烈な台風第１８号は、南シナ海を西へ進んでいます。先島諸島と沖縄本島地方では、うねりを伴いしけています。２４日にかけてうねりを伴う高波に十分注意してください。



また、先島諸島では、２３日は強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも十分注意してください。



［気象概況］

台風第１８号は、南シナ海を西に進み、次第に沖縄地方から遠ざかる見込みです。



［波の予想］

２３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ５メートル うねりを伴う

２４日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う

宮古島地方 ４メートル うねりを伴う

八重山地方 ４メートル うねりを伴う



［風の予想］

２３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 南東の風 １５メートル （２５メートル）

八重山地方 南東の風 １５メートル （２５メートル）



［防災事項］

沖縄地方の沿岸の海域ではうねりを伴いしけています。２４日にかけてうねりを伴う高波に十分注意してください。



先島諸島では、台風と高気圧との間で気圧の傾きが大きくなるため、２３日昼前まで強い風が吹く見込みです。強風に注意してください。



八重山地方では、２３日は落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。宮古島地方では、２３日は落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

今後の気象情報に注意してください。