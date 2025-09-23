´Ú¹ñ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¢37ºÐ½÷Í¥àÁÇ´é¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇËÑ¤Ê¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¬¡×¡ÖÆâÌÌ¤«¤é¤ÎÈþ¤·¤µ¡×
¡ÖÌÚÏ³¤ìÆü¤Î²¼¡¢¥½¥¹¥ó¥é¥®¥ë¤òÊâ¤¯¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¥½¥¦¥ë¤Î³¹³Ñ¤Ç»£¤Ã¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÚÏ³¤ìÆü¤Î²¼¡¢¥½¥¹¥ó¥é¥®¥ë¤òÊâ¤¯¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆüËÜ¸ì¤È¥Ï¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ£°æÈþºÚ(37)¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥½¥¹¥ó¥é¥®¥ë¤ò»¶ºö¤·¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¿©¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇËÑ¤Ê¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆâÌÌ¤«¤é¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤è¤©¡Á¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¸á¸å¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ì¥È¥í¤Ç¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¼Ì¿¿¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤É¤ì¤â¾Ð´é¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿2006Ç¯¤Î¡Ö¥·¥à¥½¥ó¥º¡×¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£´Ú¹ñ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢16Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥½¥¦¥ë¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É2016¡×¤Ç¥¢¥¸¥¢½÷À¥¹¥¿¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£