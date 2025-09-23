59歳・大槻ケンヂ、体調不良で公演中止「容体は安定しています」
ロックバンド・筋肉少女帯のボーカル・大槻ケンヂ（59）が、体調不良のため、24日に開催予定だった特撮「特撮爆誕25周年記念ツアー2025 特撮！25年後の世界」SHINJUKU LOFT公演を中止すると発表した。
【画像】Xで…現状について伝えた大槻ケンヂ
大槻も自身のXで、公演中止を発表するサイトを紹介しつつ「容体は安定しています。30日のDUOは大丈夫。振替公演もぜひやりたいです。お待ちください」と記している。
大槻は1966年2月6日生まれ。82年、中学校の同級生だった内田雄一郎と共にロックバンド・筋肉少女帯を結成。88年にアルバム『仏陀L』でメジャーデビューし、人気を集める。筋肉少女帯としての活動の他、ソロやバンド・特撮のメンバーとしても活動。また作家としても多数の作品を執筆しており、活躍の場は多岐に渡る。主な著書は『くるぐる使い』（早川書房）、『グミ・チョコレート・パイン』（角川書店）など。
■報告全文
特撮「特撮爆誕25周年記念ツアー2025 特撮！25年後の世界9/24（水）SHINJUKU LOFT 公演中止及び延期に関するお知らせ
いつも特撮を応援いただきありがとうございます。9月24日(水)SHINJUKU LOFT にて開催予定でした「特撮爆誕25周年記念ツアー2025 特撮！25年後の世界」ですが、Vo.大槻ケンヂの体調不良により、公演を中止とさせていただきます。
本公演を楽しみにされていたお客様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、ならびに直前の発表となりましたことを深くお詫び申し上げます。尚、本公演は振替公演の開催を検討しております。振替公演の日程や会場など決まり次第、改めてご案内をさせていただきます。
それまでお手持ちのチケットを無くさないように保管をお願い申し上げます。チケットの払い戻し対応につきましては振替公演が決まり次第、詳細を改めてご案内をさせて頂きます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2025年9月22日
特撮／有限会社オーケン企画／ディスクガレージ
【画像】Xで…現状について伝えた大槻ケンヂ
大槻も自身のXで、公演中止を発表するサイトを紹介しつつ「容体は安定しています。30日のDUOは大丈夫。振替公演もぜひやりたいです。お待ちください」と記している。
■報告全文
特撮「特撮爆誕25周年記念ツアー2025 特撮！25年後の世界9/24（水）SHINJUKU LOFT 公演中止及び延期に関するお知らせ
いつも特撮を応援いただきありがとうございます。9月24日(水)SHINJUKU LOFT にて開催予定でした「特撮爆誕25周年記念ツアー2025 特撮！25年後の世界」ですが、Vo.大槻ケンヂの体調不良により、公演を中止とさせていただきます。
本公演を楽しみにされていたお客様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、ならびに直前の発表となりましたことを深くお詫び申し上げます。尚、本公演は振替公演の開催を検討しております。振替公演の日程や会場など決まり次第、改めてご案内をさせていただきます。
それまでお手持ちのチケットを無くさないように保管をお願い申し上げます。チケットの払い戻し対応につきましては振替公演が決まり次第、詳細を改めてご案内をさせて頂きます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2025年9月22日
特撮／有限会社オーケン企画／ディスクガレージ