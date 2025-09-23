【ラ・リーガ】マジョルカ 1−1 アトレティコ・マドリード（日本時間9月21日／ソン・モイシュ）

【映像】浅野拓磨、絶妙飛び出しからヘディングシュート

マジョルカに所属する日本代表FW浅野拓磨が、ゴールに迫った。絶妙な飛び出しからのヘディングシュートにホームのサポーターたちが歓声を上げた。

マジョルカはラ・リーガ第5節でアトレティコ・マドリーと対戦。浅野は2トップの一角として先発出場すると、ゴールレスで迎えた61分にゴールへと迫る。

左のスペースに抜け出したDFホアン・モヒカが、左足でゴール前に鋭いクロスを配球。すると逆サイドから飛び込んだ浅野が、ゴール前に入り込んで頭で合わせた。

このシュートは上手く当たらずにクロスバーを超えると、浅野も顔を覆い悔しさを滲ませた。一方で本拠地に詰めかけたサポーターたちは、拍手で浅野を称えている。

このプレーにSNSのファンたちは「浅野惜しい」「いい飛び出しと合わせだったけどな」「今日最大のチャンス！」「いい飛び出しだったけど上手く当たらなかったか」「ボールへの反応よかったね」「次は決めてくれ」といった声が上がっている。

なお浅野は67分にMFマルク・ドメネクとの交代でベンチへ。チームは1ー1のドローに終わっている。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）