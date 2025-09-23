壁や天井に貼るだけで、吸音ができる音場調整パネルWaecho Acoustics「SHOJI STYLE」

ナイスカンパニーと総桐箪笥和光は共同で、桐製の吸音・拡散パネルを開発。ナイスカンパニーが、「Waecho acoustics(ワコーアコースティックス)」として発売を開始した。価格は25,000円(税別)から。

長年、桐たんすの製造を通じて、桐の可能性を追求してきた総桐箪笥和光と、楽器・音響製品を開発・販売してきたナイスカンパニーがコラボ。「桐ならではの温もり・軽やかさ・美しさと、現代音響空間で本当に求められる音場を整える吸音・拡散の性能を兼ね備えた製品」として開発された。

桐の持つ自然な反射、軽さという利便性、空間に溶け込む美しい木肌を活用。ナイスカンパニーが積み上げてきた音響設計・デザインノウハウを組み合わせている。

用途としては、スタジオ、リスニングルームに加え、一般家庭の音響改善も想定。和洋を問わず映えるデザインであり、生育が早い桐材を活用する事で、未来に誇れるエコ設計でもあるという。

Waecho Acoustics「JUST PUT CORNER」148,000円(税別)部屋のコーナーに設置するとコーナーに溜まった低音を吸音し、中高音は拡散。部屋の音場を調整できる。 Waecho Acoustics「CORNER」(税別)コーナーに設置すると、コーナーに反射した中高音を拡散し、部屋の音場を調整できる Waecho Acoustics「WALL」29,800円(税別)壁や天井に貼るだけで、吸音・拡散ができる音場調整パネル Waecho Acoustics「SHOJI STYLE」25,000円から(税別)壁や天井に貼るだけで、吸音ができる音場調整パネル

