こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。

まずはクイズから。

以下の語句は最近、新聞やTVのニュースなどによく出てくる言葉です。それぞれ、どんな意味か説明してみてください。

1.フレイル 2.ソーラーシェアリング 3.ダークパターン

【回答】皆さん、分かりましたか？クイズの答え合わせをしてみましょう

貯金を切り崩す？ 取り崩す？

校閲という仕事に就くと、特に最初のうちは、日本語表現で「え？ そうなの？」と初めて知ることも多いものです。それは、校閲者という看板を掲げていても、言語、とりわけ日本語について完璧に理解・網羅しているわけではないからです。むしろ「オレは日本語の知識は100点だ」と自負している人は、校閲者に向きません。辞書もろくに引かず、新語にも疎い、勉強しない人よりは、「自分にはまだまだ日本語の知識がない」と謙虚に仕事に取り組む人の方が優秀なのです。

「責了」でようやく作業終了

……と、最高気温35度以上がつづく連日の暑さのせいか、辛辣な書き出しになってしまいました。涼しい場所に移動して、今回はある日本語表現について書いていきます。

その表現とは「貯金を切り崩す」「貯金を取り崩す」です。

この2つの表現のうち、「貯金を切り崩す」を誤用とみなす向きもあるのですが、私はそのことを数年前に初めて知りました。しかし、本当に誤用と言えるのでしょうか？ 現場の感覚も重視しつつ、辞書等を引いて確認してみましょう。

NHKにも視聴者から指摘が

まず、NHK放送文化研究所が発行する「放送研究と調査」（2010年8月号）のコラムで、同研究所の太田眞希恵さんが「貯金を切り崩す」という表現について次のように書いていたのでご紹介します。

〈「貯金は『切り崩す』とは言わないでしょう。『取り崩す』ですよ。」――放送で使い方がまちがっていたとして、最近、何度か続いている視聴者からの指摘である〉

そして、ご自身も「切り崩す派」のひとりだったという太田さんは、実際には「貯金を切り崩す」という表現をかなり見かけること、また（2010年時点では）「貯金を切り崩す」という表現が載っている国語辞典が見当たらないことなどに言及しつつ、コラムを次のように結びます。

〈今後さらに「切り崩す派」が増えていけば、数十年後の国語辞典に「貯金を切り崩す」が載ることもあるのではないか、などと思うのだが、そのころ私は、少ない年金だけでは生活費をまかなえず、「貯金を切り崩してはダメ！」などとは言えない切迫した経済状況に陥っているかもしれない〉

では、このコラムから15年後、現在（2025年）の国語辞典では「貯金を切り崩す」は果たしてどう扱われているでしょうか？

手元の辞書を片っ端から

まず、「岩波国語辞典」。太田さんのコラムにも登場する辞典ですが、コラムでは当時の最新版であった第7版（2009年。以下も第1刷の発行年）を参照して、「貯金を切り崩す」が載っていないことに触れていました。私の手元にある「第8版」（2019年）ではどうなっているか……引いてみると、第8版でも「貯金を切り崩す」の用例は掲載されていませんでした。

一方、現時点で「貯金を切り崩す」を許容している辞書は多数、存在します。

まず、この連載でもおなじみ「サンコクさん」、「三省堂国語辞典 第8版」（2022年）では、「切り崩す」の項に“⇒取り崩す（1）。「貯金を切り崩す」”とあり、「貯金を切り崩す」は「貯金を取り崩す」と同様に使えることを示しています。

なお、同辞典のひとつ前、「第7版」（2014年）の「切り崩す」の項には、

〈〔あやまって〕⇒とりくずす（2）。「貯金を切り崩す」〉

と、あやまって使われるようになった表現として紹介されています。第8版ではこの記述はなくなっているので、改訂の際に編集委員が「『貯金を切り崩す』も一般に使われているので、“あやまって”は削除しよう」と判断したのでしょう。こうした発見も、辞書を引く楽しみの一つです。

つづいて、同じ版元の「三省堂 現代新国語辞典 第7版」（高校教科書密着型辞典、2024年）にも、「切り崩す」の項に、〈〔出費を切りつめて ためていたお金を〕取り崩す〉とありました。

また、当連載では新語・新表現に対してやや厳しめという印象であった「明鏡国語辞典 第3版」（2021年）でも、「切り崩す」の項に、赤字で〔新〕の表記を添えたうえで、

〈預金や貯金から、少しずつ使う。「貯金を切り崩して生活する」⇒「取り崩す」との混同から。〉

とあり、混同による“新しい表現”として、市民権を与えています。

毛色の異なる「サンコク（三国）」と「明鏡」の両方で「貯金を切り崩す」が認められていることは特筆に値します。

「取り崩す派」のほうが少数

ここまで見てきたように、私の手元にあるものだけでも3つの辞書で「貯金を切り崩す」という表現を認めていました。よって、太田さんがコラムを書かれた2010年時点とは状況が変わってきており、「貯金を（預金を）切り崩す」の「切り崩す」を「取り崩す」に変える校閲疑問は出さなくてよさそうです（媒体独自のルールがある場合などは別）。

なお、2022年のNHK放送文化研究所の調査によれば、20代〜50代ではむしろ、「貯金を取り崩す」という表現のほうがおかしい、と感じる人が半数以上となっており、60代、70代でも「切り崩す派」が優勢。「取り崩す派」が多かったのは80代以上だけという結果だったとのことです（『「貯金を取り崩す」？「貯金を切り崩す」？』 NHK放送文化研究所サイトより）。

今ではむしろ「貯金を取り崩す」のほうが、大多数の人にとって耳になじみのない表現になっているのかもしれません。同サイトでは、「貯金を切り崩す」という表現も大正時代から使われていることを例証したうえで、辞書に採録される際になんらかの理由で「取り崩す」のほうだけが残ったのではないか、と分析しています。

校閲疑問に疑問を持つ

一昔前の辞書だけを参照して表現に指摘を入れる、というのは校閲者の姿勢として好ましくありません。しかし、「結果的にそうなってしまっている」、もしくは「古くからの慣習で半ば無意識に校閲疑問を入れてしまっている」というケースもゼロではないでしょう。

生ものである「言葉」を扱う校閲者としては、守るべきものは守りつつ、古くからの慣習にも懐疑的でなくてはなりません。校閲者自身が常に、校閲疑問に疑問を持たなければならないわけです。

しかし、「一部の辞書でしか採用されていない、新しい表現を即座にOKとしていいのか」という考え方も、即座に否定できるものではありません。そのため、校閲者によって校閲疑問の出し方が多少、変わってしまうことがあるのは仕方ない側面もあるものと私は考えています。ですが一方で、“出さなくても良い疑問”“余計すぎる疑問”を出していないかどうか、絶えず研究・検討する精神も忘れてはなりません。

辞書は、言語世界のすべてを網羅するものではありません。そこからこぼれ落ちてしまったものの、一般的には広く使われている表現というのが必ず存在しますし、時代とともに表現は大きく変化していきます。「貯金を切り崩す」という表現は、そんな時代の流れのうねりを受けながらも多くの人に使われ続け、100年経ってようやく辞書にも載るようになった、本当は切り崩されていないシブトい奴なのです。

甲谷允人（こうや・まさと Masato Kouya）

1987年、北海道増毛町生まれ。札幌北高校、東京大学文学部倫理学科卒業。朝日新聞東京本社販売局を経て、2011年新潮社入社。校閲部員として月刊誌や単行本、新潮新書等を担当。新潮社「本の学校」オンライン講座講師も務める。

デイリー新潮編集部