朝ドラことNHK連続テレビ小説「あんぱん」が大詰めを迎えた。あらためて考えてみたい。どうして主人公はやなせたかしさんをモデルとする柳井嵩（北村匠海）ではなく、妻の暢さんがモデルののぶ（今田美桜）だったのか。また、蘭子（河合優実）のモデルは脚本家の向田邦子さんという話はどうなったのだろう。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

「あんぱん」が視聴率的な成功を収めるのは確実だ。歴代最低だった前作「おむすび」の全回平均視聴率は個人7.4％（世帯13.1％）だったのに対し、「あんぱん」は9月第2週の終了時点で個人約9.0％（世帯約16.2％）。関東地方だけで視聴者が約104万人増えたことになる（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。

まだ放送は残っているものの、面白いドラマだった。笑いと涙がバランスよく織り込まれ、退屈させる回がなかった。ただし、やなせさんをモデルとする嵩が主人公の物語も観てみたかった。

その理由の1つは、やなせさんは暢さんの他界後も偉大な人だったから。残り放送時間を考えると、「あんぱん」は暢さんが亡くなる1993年ごろに終わるのだろう。だが、やなせさんは94歳だった2013年まで1人で生きた。

やなせさんは2010年ごろに引退をほのめかす。しかし、2011年3月に東日本大震災が起こると、前言を翻し、「死ぬまで現役」と宣言する。日本漫画家協会理事長として被災地に義援金を贈り、個人としてもアンパンマンのポスターやキャラクターグッズなどを子供たちに贈り続けた。

このポスターのアンパンマンにはやなせさんの特別な思いが込められていた。アンパンマンはいつも柔和な表情だが、このときは拳を握りしめ、戦う姿勢を前面に出していた。やなせさんから子供たちへの「自分自身の中の弱い心をやっつけてしまいなさい」というメッセージが込められていた。

復興のシンボルになった岩手県陸前高田市の「奇跡の一本松」の保存にも協力を惜しまなかった。まず1000万円を寄付。さらに「陸前高田の松の木」という歌を作詞作曲した。

そのCDを自費制作し、地元やボランティア団体に配った。♪ぼくらは生きる 負けずに生きる 生きていくんだ――という詞だった。

郷土も愛し、高知の名物イベント「まんが甲子園」の審査委員長を1992年の創立時からずっと務めた。運営費の援助までしていた。同賞には現在もやなせたかし賞がある。

柳井医院のモデルである柳瀬医院（高知県南国市）の跡地は今、「やなせたかし・ごめん駅前公園」になり、地域の子供たちの遊び場になっている。敷地は約1000平方メートルだから、かなり広い。

この土地はやなせさんがアンパンマンミュージアム振興財団に遺贈。同財団が公園化した。営利とは無縁だ。やなせさんの社会貢献、高知への恩返しを挙げたら、キリがない。

嵩が主人公でない理由

嵩の主人公が観られなかったのは朝ドラという放送枠にも理由があるだろう。世はジェンダーフリーが当たり前だが、朝ドラは男性を主人公とする作品が極端に少ない。

2000年以降の計50作品のうち、男性が主人公だったのは3作品しかない。10分の1以下である。朝ドラは視聴者の圧倒的多数が50代以上の女性。それが影響しているのだろう。

のぶを主人公にしたのは脚本を担当した中園ミホ氏（66）ではない。NHK側の提案である。制作統括の倉崎憲氏は一部の取材にこう答えている。

「企画の入り口はやなせたかしさんでしたが、自伝とか過去のインタビューを見ると、暢さんがいなければ漫画家になっていたかも分からないし、アンパンマンも生み出されなかったかもしれない。そう強く感じたのです」（サンデー毎日2025年8月10日号）

もっとも、暢さんの人柄や足跡を知る資料はほとんどない。たとえば1946年に数か月間在職した高知新聞に入社する前、東京でも働いていたらしいが、詳細は不明。中園氏もこう語っている。

「暢さんについては、やなせさんが書いているエッセーから人物像を探りましたが、5つほどのエピソードしかなかったんです」（朝日新聞デジタル2025年9月8日）

高知新聞時代のおでん食中毒騒動などである。資料がほとんど存在しない分、史実の縛りから解放された。だから戦前ののぶが愛国教師になるという異色の設定も生まれた。のぶを自由に描けることが、嵩が主人公にならなかった一番の理由かも知れない。

ちなみに嵩役の北村匠海は映画では主演級。「あんぱん」の主演を任されたとしても不安はなかっただろう。不良少年たちの対立を描いた主演映画「東京リベンジャーズシリーズ」（2021年〜）は大ヒットした。この映画で北村の恋人役を務めたのが今田だった。

北村は蘭子役の河合優実とも主演映画で共演している。サスペンス「悪い夏」（2025年3月）である。市役所の福祉課職員役の北村が、生活が逼迫するシングルマザー役の河合を心配し、接近を試みる。ところが河合の背後には北村を騙そうとするヤクザがいた。

蘭子は向田さんなのか

一方、8月下旬から報道が相次いだ「蘭子のモデルは向田邦子さんか」という説はどうなったのだろう。蘭子は9月19日の放送終了時点で54歳になっている。向田さんは1981年、取材旅行中の台湾で航空機事故によって亡くなった。51歳だった。

蘭子はのぶより2歳下だから、1920年か1921年の生まれ。向田さんは1929年生まれだが、これは大した問題ではない。年齢差のある人物がモデルになることは珍しくない。

蘭子は27歳のときに高知県御免与町から上京。39歳から映画雑誌に映評の寄稿を始めた。向田さんにも映画雑誌で編集者を務めていた時期があるから、この部分は重なる。しかし、その後の2人は符合しない。現在の蘭子はフリーの物書きをしている。

そもそも御免与町で人格が形成された蘭子が、上京後に違う人格になるというのは違和感がある。最初から蘭子のモデルは向田さんだったというのかも知れないが、これも腑に落ちない。生育環境などが違いすぎる。

向田さんは東京生まれ。父親が保険会社幹部だったため、転勤で全国を転々としたが、支社の置かれた地方都市でばかり過ごした。作品にも表れているとおり、典型的な都市生活者なのだ。また向田家は戦前から経済的にかなり恵まれていた。

向田さんは性格も蘭子とは異なるようだ。TBS「肝っ玉かあさん」（1968年）など数々のドラマで向田さんと組んだ石井ふく子プロデューサー（99）に向田さんの人となりを取材したことがあるが、お茶目な人だったという。

依頼した脚本が締め切りを過ぎたため、石井さんが向田宅へ原稿を取りに行くと、いきなり「食事しましょう」と言われた。美食家の向田さんの手料理を食べながら雑談をしていると、かなり時間が経った。さらに向田さんから「下町の話を聞かせてほしい」と頼まれたため、深夜になってしまった。

すると向田さんは石井さんに「こんな時間。またね」と、一方的に別れを告げた。気が付くと石井さんは原稿をもらえなかった。

最初から向田さんの作戦だった。遅筆で知られた向田さんは、締め切りを延ばすために知恵を絞り続けた。それがあまりに見事だったため、石井さんは「あの人は嘘つき」と笑った。

一方、やなせさんと向田さんに親交があったことはよく知られている。1950年代、「映画ストーリー」という雑誌にやなせさんがエッセーを連載していた時期、編集者の1人が向田さんだった。

やなせさんがメイン級の脚本家として参加していた東京12チャンネル（現テレビ東京）の30分の連続ドラマ「ハローCQ」（1964年）に、新人脚本家だった向田さんが作品を2本提供したこともある。やなせさんの推薦だ。アマチュア無線を題材にした連ドラだった。

タウン誌『銀座百点』（銀座百店会）に1976年から2年間連載された向田さんによるエッセー『父の詫び状』の挿絵をやなせさんが頼まれたこともあった。

「あんぱん」に向田さんが登場するのなら、いずみたくさんをモデルとするいせたくや（大森元貴）らのように、独立した人物になった気がするが、まだ分からない。

蘭子には向田さんと同じく、海外取材の機会がある。それが気になる。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

