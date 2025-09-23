１４日、内モンゴル自治区フルンボイル市の陳バルグ草原に立つ伝統的な移動式住居「ゲル」。（フルンボイル＝新華社記者／馬金瑞）

【新華社フルンボイル9月23日】中国内モンゴル自治区北部の陳バルグ草原が秋の装いを見せている。ムルグル川は、吉祥を象徴するとされる青いハタ（絹布）のように黄金色の草原の間を大きく蛇行し、壮大で美しい景観を織りなしている。

１４日、内モンゴル自治区フルンボイル市の陳バルグ草原を流れるムルグル川。（ドローンから、フルンボイル＝新華社記者／貝赫）

１４日、内モンゴル自治区フルンボイル市の陳バルグ草原で草をはむ馬の群れ。（ドローンから、フルンボイル＝新華社記者／馬金瑞）

１４日、内モンゴル自治区フルンボイル市陳バルグ旗で撮影された虹の下を流れるムルグル川。（ドローンから、フルンボイル＝新華社記者／馬金瑞）

１４日、内モンゴル自治区フルンボイル市の陳バルグ草原で草をはむ羊の群れ。（フルンボイル＝新華社記者／貝赫）

１４日、内モンゴル自治区フルンボイル市に広がる陳バルグ草原。（フルンボイル＝新華社記者／貝赫）