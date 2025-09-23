フリーアナウンサーの森香澄（30）が23日、TBSラジオ「三度の飯より旅が好き」（火曜前8・30）にゲスト出演。韓国の美容施術について語った。

番組では国内外の旅行をテーマに、旅の思い出や滞在スタイルについてトーク。森は、美容やショッピングなどの目的で月に1、2回ほど韓国を訪れていると明かした。

そこで、同局の熊崎風斗アナウンサーから「美容とかで韓国行く方多いじゃないですか。日本じゃダメなんですか？なんで韓国なんですか？」と聞かれると、韓国の美容クリニックは料金が「安い」と即答。施術のコースについても「結構パック売りしてて。本当に流れ作業のようにやってくれるので、速い」と語り、サービスを絶賛した。

待ち時間に関しても「人気のところだともちろんある」としつつ、「施術自体が速い」と解説。注射などの痛みを伴う施術も「もう思いっきりやってくれるんで。“きますよ！”とかもなく。もう気付いたら…みたいな」と話し、パーソナリティーの「ももいろクローバーZ」百田夏菜子からは「えー！ちょっとビビっちゃうかも」という声が上がっていた。