“グラビア界のニュースター”高野真央、シーンを席巻する“マジでスゴい”ボディ披露
グラビアアイドルの高野真央（※高＝はしごだか）が、22日発売の『週刊プレイボーイ』40号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】“マジでスゴい”ボディを披露した高野真央
高野は、2003年9月1日生まれ 栃木県出身。身長153センチで、趣味は、筋トレ、音楽鑑賞、買い物。特技は柔軟、剣道、つまようじをえくぼに挟むこと。今年3月に『週プレ』で芸能界＆グラビアデビューを果たすと、さまざまな雑誌のグラビアに登場。“グラビア界のニュースター”として話題となっている。
今回もグラビアシーンを席巻する“マジでスゴい”ボディを惜しげもなく披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDにエリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）、このほか、白濱美兎、新谷姫加、藤乃あおい、杉本萌、白川のぞみが登場する。
