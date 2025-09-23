子どもができず、別れを選択する夫婦も。ですが、復讐のために婚姻関係を続けているような人もいて……。今回は、子どもを望むある夫婦に起きた出来事をご紹介します。

結婚相手間違えちゃった

「夫婦ともに子どもを望んでいたけれどなかなかできず……妻がクリニックで検査したけれど、異常はありませんでした。僕が検査をした結果、不妊の原因は僕にあるということが判明。体外受精などの不妊治療を開始したけれど、何度やってもダメで。今後の費用のことも考え、夫婦二人で生きていくことを決めました。

だけど、妻からは離婚を切り出されました。どうしても子どもが欲しいから、妊娠可能な年齢のうちに再婚したいと。妻は泣きながら謝っていました。だけど、僕はどうしても、妻の望みを受け入れることができず……。離婚を拒否したまま、2年近くがたとうとしています。現在、妻は38歳。妊娠を考えれば、今すぐに離婚した方がいいのでしょう。

だけど、再婚して妻が出産することを想像しただけで無理なんです……。僕は一生一人で生きていくのに。僕の不妊がわかったとき『結婚相手間違えちゃった』と呟いた妻への、僕なりの復讐なんだと思います……」（体験者：40代男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 奥さんのためにもご自分のためにも、一刻も早く離婚した方がいいと思うのですが……。一緒にいても、この先幸せを感じることはないと思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。