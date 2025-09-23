¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä30Ì¾¤ÎºÇ½ª¥é¥ó¥¥ó¥°¸øÉ½! 2°Ì¥ä¥Þ¥ë¡¢3°Ì¥Ó¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¡Ä¡È²¤½£ÆÀÅÀ²¦¡É¤Ï7°Ì
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤¬ÁªÄê¤¹¤ë2025Ç¯¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤¬22Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥êSG¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬½é¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¸õÊä30Ì¾¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¸øÉ½¤µ¤ì¡¢2°Ì¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë¡£3°Ì¤Ë¤Ï¥Ñ¥êSG¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥Ó¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬Æþ¤ê¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤òÀ©¤·¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ò´Þ¤à5Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×10¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥·¥å¡¼(²¤½£Ç¯´ÖÆÀÅÀ²¦)¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÌµ´§¤â±Æ¶Á¤·¤Æ7°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢2025Ç¯¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ëÁ´Áª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì:¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì(¥Õ¥é¥ó¥¹/¥Ñ¥êSG)
2°Ì:¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë(¥¹¥Ú¥¤¥ó/¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê)
3°Ì:¥Ó¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë/¥Ñ¥êSG)
4°Ì:¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼(¥¨¥¸¥×¥È/¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)
5°Ì:¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã(¥Ö¥é¥¸¥ë/¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê)
6°Ì:¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß(¥â¥í¥Ã¥³/¥Ñ¥êSG)
7°Ì:¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú(¥Õ¥é¥ó¥¹/R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)
8°Ì:¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É/¥Á¥§¥ë¥·¡¼)
9°Ì:¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ(¥¤¥¿¥ê¥¢/¥Ñ¥êSG¢ª¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C)
10°Ì:¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë/¥Ñ¥êSG)
11°Ì:¥Ú¥É¥ê(¥¹¥Ú¥¤¥ó/¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê)
12°Ì:¥Õ¥Ó¥Á¥ã¡¦¥¯¥Ð¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢(¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢/¥Ê¥Ý¥ê¢ª¥Ñ¥êSG)
13°Ì:¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É/¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó)
14°Ì:¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨(¥Õ¥é¥ó¥¹/¥Ñ¥êSG)
15°Ì:¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó/¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¢ª¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë)
16°Ì:¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë(¥Ö¥é¥¸¥ë/R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)
17°Ì:¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥(¥Ý¡¼¥é¥ó¥É/¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê)
18°Ì:¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤(¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É/¥Ê¥Ý¥ê)
19°Ì:¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥Ù¥¹(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë/¥Ñ¥êSG)
20°Ì:¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó/¥¤¥ó¥Æ¥ë)
21°Ì:¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·(¥®¥Ë¥¢/¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È)
22°Ì:¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼(¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó/¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)
23°Ì:¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É/R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)
24°Ì:¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹(¥¹¥Ú¥¤¥ó/¥Ñ¥êSG)
25°Ì:¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥À¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¹(¥ª¥é¥ó¥À/¥¤¥ó¥Æ¥ë)
26°Ì:¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É(¥Î¥ë¥¦¥§¡¼/¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C)
27°Ì:¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É/¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë)
28°Ì:¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯(¥ª¥é¥ó¥À/¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)
29°Ì:¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä(¥É¥¤¥Ä/¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¢ª¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)
30°Ì:¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º(¥Õ¥é¥ó¥¹/¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó)
