「ボトックス注射」は食中毒の原因菌？意外な正体を医師解説

気になる表情ジワなどを改善するのに用いられる「ボトックス注射」は、手軽に受けられる治療として人気を集めています。しかし一方で、安全性や注意点も気になるところです。ボトックス注射とはどんな治療法なのか、「メディカルプラスクリニック新宿」の林先生に問いかけました。

監修医師：

林 和弘（メディカルプラスクリニック新宿）

産業医科大学医学部卒業。その後、北里大学医学部形成外科入局、都内美容クリニックで経験を積む。2008年、東京都渋谷区に位置する「メディカルプラスクリニック新宿（旧・メディカルプラスクリニック）」の院長に就任。医学博士。日本形成外科学会専門医・指導医、日本美容外科学会（JSAPS）専門医。日本抗加齢医学会、日本頭蓋顎顔面外科学会の各会員。

編集部

ボトックス注射とは？

林先生

ボツリヌス毒素製剤を注射することで、筋肉の動きを一時的に止める諸症状を改善する治療法のことを、一般的にボトックス注射と言います。ボツリヌス毒素が神経終末の神経筋接合部に作用して、一時的に神経筋伝達が遮断されることで、筋肉の動きが一時的にストップします。

編集部

具体的に、どのような治療に用いられるのですか？

林先生

1996年に「眼瞼痙攣（がんけんけいれん）」が保険適用となり、その後に「片側性顔面けいれん」「小児麻痺の尖足」などにも用いられ、2012年には「多汗症」も適用になりました。その一方で、美容領域では「額の横ジワ」「眉間の縦ジワ」「目尻の笑いジワ」「あごの梅干ジワ」などの、いわゆる表情ジワの改善が期待できます。

編集部

どのような薬剤を使用するのですか？

林先生

ボツリヌス菌とは、食中毒（例：辛子レンコン）の原因ともなる菌で、ボツリヌス菌によって産生される7種類の神経毒血清型のうちA型を単離精製したものです。7種のうち、A型ボツリヌス毒素が最も安定して強力であることから、これが用いられています。

編集部

安全なのでしょうか？

林先生

医療や美容目的で使用されるボツリヌス毒素製剤は、厳格な品質管理と安全基準のもとで製造されており、注入量、場所、単位など適切に使用される限り、安全性が高いとされています。ただ、注意したいのが「いわゆるBOTOXという名称は、アラガン社のA型ボツリヌス毒素製剤の商標である」という点です。これはアメリカ食品医薬品局（FDA）によって認可された製剤ですが、実際にはこれ以外にも様々な製剤があります。

編集部

シワ取り以外にも、ボトックス注射が有効なことはあるのですか？

林先生

笑ったときに歯ぐきが見えてしまうガミースマイルの改善や、口角アップの効果も期待できます。また、ボツリヌス毒素製剤には、比較的厚みがある筋肉の張り出し感を落とす効果があることから、エラ部分に注射してフェイスラインを小顔化したり、ふくらはぎに注入してひざ下を細く見せたりする治療もあります。さらに一例として、当院ではボトックス注射で目を大きく見せる施術が人気です。

※この記事はMedical DOCにて＜「ボトックス注射」をやらない方がいい人の特徴はご存じですか? 持続期間や注意点も医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。