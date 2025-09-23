【闘病】まさか大学生で『甲状腺がん』になり脳にも転移 「いつまで元気でいられるか…」

大学の健康診断で偶然見つかった肺の影。精密検査の結果、20代のU・Mさん（仮称）は甲状腺がんの転移と診断されました。自覚症状は全くなく、アメフトも普通にできるほど元気だっただけに、告知は大きなショックに。当時は「がん＝死」と思い込み、大学を中退してお笑いの道へ。10年経った今も治療は続きますが、体調は安定。新たな就職活動に挑む彼の、驚きの闘病記と人生の軌跡をご紹介します。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2023年6月取材。

体験者プロフィール：

U・M

1990年代生まれ。大学生時代に受けた健康診断にて、肺のレントゲンに白い影が映る。病院にて再検査したところ、甲状腺がんと肺転移と診断を受ける。手術や放射線治療、抗がん剤治療も経て、現在は以前とほぼ同じ日常生活を送れるようになっている。

記事監修：

森崎 剛史（耳鼻咽喉科専門医/内分泌外科専門医）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。

「死ぬまでにやりたいこと」を考えて人生を生きることにした

編集部

まず、甲状腺がんについてどのような病気か教えてください。

U・Mさん

喉のあたりにある甲状腺という器官に、悪性の腫瘍ができる病気です。私自身も自覚症状がなく検査で発覚したのですが、しこり以外の症状はほとんどないようです。まれに喉の違和感や嗄声（声のかすれ）、飲み込みにくさ、痛み、血痰が出る人もいるようですが、私の場合は無症状でした。30代以降の人から発症しやすく、一番の好発年齢は60代なのですが、私の場合は20代で発症していました。

編集部

どのような経緯で病気が判明したのですか？

U・Mさん

大学で年に1度の健康診断があり、希望者は胸部レントゲン検査を受けることができます。普段は面倒くさくて受けていなかったのですが、この時はなぜか「受けないともったいない」と思い、受けることにしました。その結果、肺に白い影が写っており、病院で再検査したところ「肺の白い影は転移したがんで、根本の原因は甲状腺がん」という診断を受けました。

編集部

大学生（20代）という若い年代での発症ですが、自覚症状はあったのでしょうか？

U・Mさん

体調は全く問題なく、当時やっていたアメフトも普段通りにできていたので、本当に自覚症状は何もありませんでした。

編集部

検査で甲状腺がんという診断を受けて、そこからはどのような治療を行ったのでしょうか？

U・Mさん

まずはPET検査、それから甲状腺の摘出手術という流れでした。その当時、私の病気に有効な抗がん剤は臨床試験の段階でしたので、肺に転移したがんの方は様子見になりました。

編集部

がんの診断から治療に進むまではどのくらいの期間があったのですか？

U・Mさん

2か月ほどの期間になります。がんの告知を受けたのが2014年4月頃で、同年6月頃に甲状腺全摘手術を受けました。

編集部

がんという告知を受けた時は、相当なショックだったのではないでしょうか？

U・Mさん

「がんの発症・転移＝死ぬ」と考えていて、本当にショックだったことを覚えています。当時は医療のことはもちろん、がんの知識もなかったので、ドラマや漫画のイメージそのままでした。「自分はいつまで元気でいられるのか」とか、「死ぬまでにやりたいことは何だろう」とかネガティブなことばかり考えていました。

残りの人生を自由に過ごすために大学を中退してお笑いの道へ

編集部

発症後の生活の変化について教えてください。

U・Mさん

大きかったのは大学を中退したことです。もともと勉強についていけず、治療もしながら授業を受けるとなれば留年は間違いないと思いました。「残りの人生を自由に過ごすためにも、いつまでも大学にいられない！」と思って中退しました。そして、「自分はすぐに死んでしまうから、それまでに世界に何か爪痕を残したい」と思い、上京してお笑いの道に入りました。それから10年経って今はお笑いの道を辞めましたけど、身体は元気です。

編集部

お笑いがそれほど好きだったのですね。

U・Mさん

私にとって治療中の心の支えが「お笑い」でした。見るのも考えるのも楽しくて、辛い治療や検査をどうやってお笑いに変えられるかを考えていたくらいです。

編集部

最近の体調についてはいかがでしょうか？

U・Mさん

手術後に何年か経過観察して、2021年4月頃には放射線治療を行いました。それから同年12月頃には抗がん剤治療も開始しました。その治療が始まってすぐに少し体調を崩したのですが、とても辛かったです。

編集部

放射線治療の影響はありましたか？

U・Mさん

2022年12月頃、脳へ転移したがんに対する放射線治療の影響による硝子体出血で、一時的に右目が見えなくなりました。今年の1月に右目の手術をしたのですが、今度は3月に左目も硝子体出血が起こり、4月に手術をしたばかりです。現在も抗がん剤は使っていますが、体調は安定しています。ただ、視力は落ちてしまっています。

編集部

ご自身の生活についても教えてください。

U・Mさん

最近は体調も良くて、日常生活には支障ないです。ただ、お笑いは諦めてちゃんと職に就こうと思い、就職活動中です。

