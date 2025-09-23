「パーキンソン病の初期症状」はご存知ですか？医師が徹底解説！

パーキンソン病の初期症状とは？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

「パーキンソン病」とは？

パーキンソン病とは、50-60歳代に多く発症する神経変性疾患です。

異常構造型のα-シニクレイン（アルファ-シヌクレイン）というタンパク質が脳や自律神経に蓄積して神経細胞が障害されることで発症すると考えられており、動作が遅くなったり、安静時に手が震えたり、小刻みな歩き方になったりします。日本での有病率は1000人に1～2人程度で、そのほとんどが50歳以上で発症します。加齢とともに発症しやすくなり、65歳以上では有病率は100人に1人程度となります。そのほとんどは、親族にパーキンソン病の方がいなくても発症します。

パーキンソン病は病気の進行とともに動きが緩慢になって、歩くことも困難になります。しかし、症状を抑える治療薬が数多く存在し、適切な診断・治療を受けることで普通の人と同じような生活ができることも少なくありません。パーキンソン病が心配な方は脳神経内科に受診しましょう。

パーキンソン病の前兆となる初期症状

パーキンソン病は、動作緩慢などの運動症状が出現する前に便秘や嗅覚障害、レム睡眠行動異常症などの症状が出現することが知られています。ここではこれらの前兆となる症状について解説します。

便秘

便秘はパーキンソン病で最も早く出現する症状で、運動症状が出現する10年以上前からみられます。非特異的な症状で、食物繊維の少ない食生活や腸内細菌叢の異常など、健康な方でもさまざまな要因で出現します。

この便秘症状に対しては、まずは、水分を多めにとる、食物繊維の多い食事をとる、適度な運動を行うなどの生活習慣の改善を行いましょう。生活改善で十分な改善が得られない場合には、消化器内科を受診しましょう。

嗅覚障害

嗅覚障害は便秘に次いで早期から出現しますが、自覚しづらく、診察を受けて初めて自覚することも多い症状です。緊急性はありませんが、症状が気になる場合には耳鼻咽喉科を受診しましょう。

レム睡眠行動障害

レム睡眠行動障害は睡眠中に体が動いてしまい、大きな寝言を言ったり、寝相が悪くなったりする症状を指します。異常行動中は夢を見ていることが多く、簡単な刺激で目を覚まし、夢の内容を話すことができます。

早期のパーキンソン病で特徴的な症状であるため、40歳を超えてからこの症状が出現する場合には、脳神経内科や精神科、睡眠外来を受診しましょう。症状が出ている場合には、けがを避けるためにベッドの周りにはものを置かないようにしましょう。

「パーキンソン病の症状」についてよくある質問

ここまでパーキンソン病の症状などを紹介しました。ここでは「パーキンソン病の症状」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

パーキンソン病を発症した場合、どのような精神疾患が現れますか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

パーキンソン病になると不安を感じやすくなり、うつ病を発症しやすくなります。不安により落ち着かなくなったり、気分が落ち込んでしまったり、何にも興味を示さず、楽しみも感じられなくなったりします。治療は抗うつ薬などによる薬物療法が中心となりますが、パーキンソン病に対しては、薬剤調整や認知行動療法などの非薬物的治療でも症状が改善することがあります。

編集部まとめ

パーキンソン病は、65歳以上では100人に1人の割合で患者がいると言われ、神経変性疾患の中では有病率の高い病気です。現時点で病気の進行を止めることはできませんが、症状を抑える治療への反応性は良好で、適切な治療により発症後も数年、長い方では10年を超えて、普通の人と変わらない生活ができることも少なくありません。初期症状は年のせいと思ってしまうようなものもありますが、安静時に手が震えたり、動きが遅くなったり、歩幅が小さくなったりした場合には脳神経内科に受診するようにしましょう。

