オーダーメイドのKASHIYAMAが新業態「カシヤマ」を始動　オン・オフのライフシーンをサポート

オンワードパーソナルスタイルが運営するオーダーメイドブランド「KASHIYAMA」が新業態「カシヤマ」をスタートした。10月1日には国内初店舗として福岡に「カシヤマ イオンモール福岡店」、10月17日に「カシヤマ流山おおたかの森S・Ｃ店」をオープンし、既存の「KASHIYAMA ルクアイーレ」と「KASHIYAMA 京都四条店」を10月1日にリニューアルオープンする。

【画像をもっと見る】

KASHIYAMAは「オーダーメイドの民主化」を目指し、現在全国に66店舗を展開。2025年の重点戦略の一つとしてリアル店舗展開を広げており、新業態の展開により売上伸長とブランドの拡大を図る。

新業態では「ライフスタイル一体型」をコンセプトに据え、ビジネスから休日、趣味の時間まで、あらゆるシーンで顧客のオン・オフのライフシーンをサポート。「メンズスーツ」「ウィメンズスーツ」「フォーマルスーツ」、日本製オーダーシャツ、ブラウスなどに加え、「J.プレス オリジナルス（J.PRESS ORIGINALS）」「ジョセフ アブード マウンテン（JOSEPH ABBOUDMOUNTAIN）」「ピーダブリュサーキュラス（PW CIRCULUS）」の3ブランドを取り扱う。

新業態のスタートに際してオンワードパーソナルスタイル代表取締役社長の関口猛は「スーツをお作りいただく際、通常1時間程度お客様とのコミュニケーションがあり、オンのシーンでの服選びのパートナーとして信頼をいただいております。グループ企業のアセットを活かし、オフシーンの服選びのお手伝いをさせていただけることは、お客様の更なる満足度向上になると思い新業態となる新カシヤマショップを立上げました。新業態ショップでは従来の『KASHIYAMA』屋号から『カシヤマ』というカタカナ表記にすることにより、より多くのお客様に覚えていただき、親しみやすいショップ展開を目指してまいります」とコメントしている。

◾️カシヤマ イオンモール福岡店

オープン日：2025年10月1日（水）

営業時間：10:00〜21:00

所在地：福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192−1 イオンモール福岡2階

売り場面積：93平方メートル

◾️カシヤマ流山おおたかの森S・Ｃ店

オープン日：2025年10月17日（金）

営業時間：10:00〜21:00

所在地：千葉県流山市おおたかの森南1-5−1 流山おおたかの森S・C本館2階

売り場面積：58平方メートル



◾️KASHIYAMA ルクアイーレ店

リニューアルオープン日：10月1日（水）

営業時間：10:30〜20:30

所在地：大阪府大阪市北区梅田3-1−3 ルクアイーレ8階 イセタンメンズスタイル

売り場面積：64平方メートル

◾️KASHIYAMA 京都四条店

リニューアルオープン日：10月1日（水）

営業時間：月〜土：10:00〜21:00／日祝10:00〜20:00

所在地：京都府京都市下京区四条通麴屋町西入立売東町28−2 大和証券京都ビル1階

売り場面積：72平方メートル