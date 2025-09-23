RADWIMPSのニューアルバム収録の新曲「ピアフ」が日本テレビ『news zero』の新たなテーマソングに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

RADWIMPSの新曲「ピアフ」が、9月29日から日本テレビ『news zero』テーマ曲として放送されることが決定し、同日の番組内で初披露される。

■「薪でとる暖のような曲にできないかなと思いました。身体の芯からあったかくなるような」（野田洋次郎）

今年4月から『news zero』テーマ曲として書き下ろされた「命題」が１日を締めくくっているが、その制作過程の中で、同じテーマやメッセージを持ちながら生み出されたのが新曲の『ピアフ』。2025年4月からの一年間を、相対する「命題」と「ピアフ」の２曲に彩ってもらいたい、という番組からの意向をバンド側も快諾し、今回の企画が実現した。

藤井貴彦アナウンサーがメインキャスターを務める『news zero』は、「未来をプラスに変える」を番組のコンセプトに掲げ、ニュースを深く知ることで明日をより良くし、行動を変えるきっかけになることを目指している報道番組。1年間で同アーティストで2つのテーマ曲が放送されるのは『news zero』番組史上初の試みとなる。

番組テーマ曲「命題」と「ピアフ」は、10月8日に発売されるRADWIMMPSのニューアルバム『あにゅー』に収録されることも決定している。

■リリース情報

2025.10.08 ON SALE

ALBUM『あにゅー』

■番組情報

日本テレビ系『news zero』

月曜日～木曜日23:00～23:59

金曜日23:30～24:30

