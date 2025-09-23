「ちゅうちょなく車の前に」ノーヘル3人乗りバイクが飛び出し 「音楽かけノリノリで」車2台が蛇行運転から危険な箱乗り
3人乗りのバイクが危険運転
東京・日の出町で6日午後4時頃に撮影されたのは、驚きの瞬間……。
突然、駐車場の出入り口から、2台のバイクが止まることなく飛び出してきたのだ。
さらに、その内の1台には3人が乗っている。
1番後ろに乗っていた人はかろうじて腰掛けているような状態だった。
目撃者：
ちゅうちょすることなく、私の車の前に飛び出してきて、見たら3人も乗ってるじゃないですか。
目撃者：
そのままの勢いでずっと走り続けていれば、どこかで事故の危険もあったんじゃないか。
危険な“箱乗り”走行をする2台の車
一方、香川・高松市で14日午後9時頃、危険な運転がカメラに捉えられていた。
左の車線を走っている白い車…よく見ると、助手席側から身を乗り出し、“箱乗り”を行っていたのだ。
目撃者：
いきなり蛇行運転しだして、そこから“箱乗り”ですね。音楽ガンガンかけて、ノリノリって感じでした。
また、撮影者によると“箱乗り”をしていたのは、1台だけではなかったという。
目撃者：
友達同士でテンションが上がったのか、1台目の車が箱乗りしだして、それに釣られて（やっていた）って感じですね。同じ車で、色も一緒で…。
その後、車は1kmほど“箱乗り”を続け、赤信号の交差点に進入、去っていったという。
（「イット！」 9月19日放送より）