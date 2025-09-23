◇ナ・リーグ ナショナルズ5―11ブレーブス（2025年9月22日 アトランタ）

ナショナルズの小笠原慎之介投手（27）が22日（日本時間23日）、敵地でのブレーブス戦に6回2死一、二塁から6番手で登板し2回1/3を投げ1安打無失点だった。

6回、5番手・プランが3点を失って5―11となり、なおも2死一、二塁で後を継いでマウンドに上がると、キム・ハソンを遊飛に仕留め、ピンチを脱出した。

イニングをまたいだ7回も続投し、先頭・ボールドウィンを空振り三振、続くオズナをフライアウトに仕留めたかに見えたが、中堅手・ヤングが捕り損ね出塁を許した（記録は安打）。

さらに次打者・ハリスの痛烈なゴロが左太ももを直撃。ニゴロに打ち取ったもののマウンド上でしゃがみ込み、痛さに顔をゆがめた。それでもマウンドに立ち続け、アルバレスを遊ゴロに抑え、本塁は踏ませなかった。

8回も続投し、先頭・プロファーを中飛、オルソンを右飛、アクーニャをニゴロと相手上位打線を3者凡退に封じた。これで今季成績は21試合で防御率6・94となった。

小笠原は前回17日（同18日）のブレーブス戦で3失点するなど、9月は登板7試合のうち、5試合で失点するなど不安定な投球が続いていた。特に17日までのブレーブス戦は3連投し、うち2試合で失点。そのブレーブス相手に無失点とリベンジに成功した。

チームは他の投手陣が打ち込まれ11失点で敗戦した。