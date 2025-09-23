大人の英語文法クイズ 第7回 【レベル2】次の空欄に入る単語はどれでしょう?
●答えはどれでしょう?
英語を話す・書く上で欠かせないのが文法力。そこで、基礎力を楽しくチェックできる「穴埋めクイズ」を用意しました。実際の会話やビジネスでも役立つ内容なので、英語力に自信がある人も、ちょっと不安な人もぜひチャレンジしてみて!
今回は、TOEIC Programを展開する「国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届けしていきます。
あなたのレベルはどれくらい!?
○■答えはどれでしょう?
空欄に入る単語は、次のうちどれでしょう?
A guest paid [ ________ ] cash to book the Grand Hotel's last remaining room tonight.
A. to
B. of
C. in
D. for
答えはどーれだ!
――正解は次のページで!
●正解はこちら!
○【答え】(C) in
答えはどーれだ!
主語はA guest、述語動詞はpayの過去形のpaidです。cash「現金」はpayとともにpay in cash「現金で支払う」という形になるので、(C）が正解です。
そのほかの選択肢も見ていきましょう。
(A) to「〜へ」、(B) of「〜の」、(D) for「〜に対して」。いずれもpay 〜 cashの形になりません。
【訳】
A guest paid in cash to book the Grand Hotel’s last remaining room tonight.
ある宿泊客は現金で支払いをして、今夜最後まで残っていたグランドホテルの部屋を予約しました。
いかがでしたか? 英語に関する新しい知識をゲットしてみてください。それでは次回をお楽しみに!!
○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)
「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。
英語を話す・書く上で欠かせないのが文法力。そこで、基礎力を楽しくチェックできる「穴埋めクイズ」を用意しました。実際の会話やビジネスでも役立つ内容なので、英語力に自信がある人も、ちょっと不安な人もぜひチャレンジしてみて!
今回は、TOEIC Programを展開する「国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届けしていきます。
○■答えはどれでしょう?
空欄に入る単語は、次のうちどれでしょう?
A guest paid [ ________ ] cash to book the Grand Hotel's last remaining room tonight.
A. to
B. of
C. in
D. for
答えはどーれだ!
――正解は次のページで!
●正解はこちら!
○【答え】(C) in
答えはどーれだ!
主語はA guest、述語動詞はpayの過去形のpaidです。cash「現金」はpayとともにpay in cash「現金で支払う」という形になるので、(C）が正解です。
そのほかの選択肢も見ていきましょう。
(A) to「〜へ」、(B) of「〜の」、(D) for「〜に対して」。いずれもpay 〜 cashの形になりません。
【訳】
A guest paid in cash to book the Grand Hotel’s last remaining room tonight.
ある宿泊客は現金で支払いをして、今夜最後まで残っていたグランドホテルの部屋を予約しました。
いかがでしたか? 英語に関する新しい知識をゲットしてみてください。それでは次回をお楽しみに!!
○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)
「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。