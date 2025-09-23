●答えはどれでしょう?
英語を話す・書く上で欠かせないのが文法力。そこで、基礎力を楽しくチェックできる「穴埋めクイズ」を用意しました。実際の会話やビジネスでも役立つ内容なので、英語力に自信がある人も、ちょっと不安な人もぜひチャレンジしてみて!

今回は、TOEIC Programを展開する「国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届けしていきます。

あなたのレベルはどれくらい!?

○■答えはどれでしょう?

空欄に入る単語は、次のうちどれでしょう?

A guest paid [ ________ ] cash to book the Grand Hotel's last remaining room tonight.

A. to

B. of

C. in

D. for

答えはどーれだ!

――正解は次のページで!

●正解はこちら!
○【答え】(C) in

答えはどーれだ!

主語はA guest、述語動詞はpayの過去形のpaidです。cash「現金」はpayとともにpay in cash「現金で支払う」という形になるので、(C）が正解です。

そのほかの選択肢も見ていきましょう。

(A) to「〜へ」、(B) of「〜の」、(D) for「〜に対して」。いずれもpay 〜 cashの形になりません。

【訳】

A guest paid in cash to book the Grand Hotel’s last remaining room tonight.

ある宿泊客は現金で支払いをして、今夜最後まで残っていたグランドホテルの部屋を予約しました。

いかがでしたか? 英語に関する新しい知識をゲットしてみてください。それでは次回をお楽しみに!!

○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)



「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。