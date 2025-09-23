『あんぱん』“八木”妻夫木聡、壮絶な従軍経験を告白し号泣 ネット衝撃「しんどい」「こっちも号泣」
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週「愛と勇気だけが友達さ」（第127回）が23日に放送され、八木（妻夫木聡）が従軍経験を語り号泣する姿が描かれると、ネット上には「しんどい」「壮絶で悲しい」「八木さん泣いててこっちも号泣」といった反響が寄せられた。
【写真】暗い部屋で向かい合う蘭子（河合優実）と八木（妻夫木聡）
うれしい話を聞いたと息を弾ませて帰ってきたのぶ。アンパンマンに何か足りないと感じていた嵩は、のぶの話を聞いて悪役を描き始める。そこから生まれた悪役のばいきんまんは、子どもたちから人気を得ることになる。
そんなある日、蘭子（河合優実）が嵩にばいきんまんが生まれた理由を尋ねると、話を聞いていた八木は思わず押し黙る。嵩とのぶが帰り、2人きりになった八木と蘭子。八木は、嵩やのぶ、そして蘭子も戦争を自分のこととして考えていると語り、蘭子に「一度断った君の取材、受けるよ」と告げる。
その後、改めて向かい合った八木と蘭子。蘭子は八木に、金鵄勲章（武功のあった軍人に与えられた勲章）をもらったことがあるか確認すると、八木はそれを認めつつ、1回目の従軍の際、銃剣で敵を刺したことを告白。さらに八木は、自身が刺殺した敵にも妻や子どもがいたことを打ち明ける。戦地でのつらい記憶と向き合い号泣する八木。蘭子も涙をこぼしながら、そんな彼を抱きしめるのだった。
八木が涙ながらに従軍経験を打ち明ける姿が描かれると、ネット上には「八木さんが周りから一目おかれてたのはこういう理由か、しんどい」「壮絶で悲しい体験だ…」「ずっと重いもの抱え込んで苦しんで来たんだなぁ」などの声が続出。さらに「八木さん泣いててこっちも号泣」「朝から八木さんの涙に泣いた」といった投稿も集まっていた。
