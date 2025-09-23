中川翔子「双子に会えるまであと1週間」大きなお腹を強調「横から見ると凄いな」「あと少し頑張って！」
タレントの中川翔子が23日、自身のインスタグラムを更新。出産予定日が1週間後に迫っていることを明かした。
【写真】「横から見ると凄いな」双子出産を控えた中川翔子の原罪の姿
双子をにんしんちゅうであることを明かしている中川は、大きなお腹を持ち上げるようにして現在の姿を公開。「双子に会えるまでもうあと1週間に迫ってまいりました、、お腹観察日記もあとわずか！ 貴重な日々を楽しむよ！」と心境をつづった。
さらに、「今日も早起きしたから絵日記描いたよ！ 妊娠中は体質が変わったり自分の身体じゃないみたいになるから大変だけど だからこそ男性にも読んでほしいな！」とし、妊娠中の体の変化をまとめたイラストも公開した。
また、「桂子に、おばあちゃんになるんですねとかばあばですねとか 絶対言わないでください それを言う人には、めっちゃおこです笑」と“注意喚起”し、母・桂子さんとの2ショットも公開している。
この投稿には、「横から見ると凄いな しょこたん頑張れ！」「しょこたんあと少し頑張って」などと応援コメントが寄せられている。
■中川翔子（なかがわ しょうこ）
1985年5月5日生まれ。東京都出身。「しょこたん」の愛称でファンに親しまれ、歌手、タレント、グラビアなどマルチに活躍。YouTubeに自身のチャンネルをもっており、精力的に動画を投稿している。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年5月には第1子の妊娠と新事務所の立ち上げもSNSで公表している。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）
【写真】「横から見ると凄いな」双子出産を控えた中川翔子の原罪の姿
双子をにんしんちゅうであることを明かしている中川は、大きなお腹を持ち上げるようにして現在の姿を公開。「双子に会えるまでもうあと1週間に迫ってまいりました、、お腹観察日記もあとわずか！ 貴重な日々を楽しむよ！」と心境をつづった。
さらに、「今日も早起きしたから絵日記描いたよ！ 妊娠中は体質が変わったり自分の身体じゃないみたいになるから大変だけど だからこそ男性にも読んでほしいな！」とし、妊娠中の体の変化をまとめたイラストも公開した。
この投稿には、「横から見ると凄いな しょこたん頑張れ！」「しょこたんあと少し頑張って」などと応援コメントが寄せられている。
■中川翔子（なかがわ しょうこ）
1985年5月5日生まれ。東京都出身。「しょこたん」の愛称でファンに親しまれ、歌手、タレント、グラビアなどマルチに活躍。YouTubeに自身のチャンネルをもっており、精力的に動画を投稿している。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年5月には第1子の妊娠と新事務所の立ち上げもSNSで公表している。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）