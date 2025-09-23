国際的ヒット作『いま、会いにゆきます』の著者・市川拓司。その日常と思考を、発達障害の特性を軸に綴る【書評】
『発達障害のぼくが世界に届くまで』（市川拓司/筑摩書房）は、大ベストセラー『いま、会いにゆきます』の著者である市川氏の人生と日常を、発達障害の特性を軸に描いた一冊だ。本作は発達障害（ADHD/ASD）当事者の思考と、それに紐づく行動や決断、その結果もたらされる人生について、まるで物語のように読むことができる。
第一章では、発達障害にはどのような特性があるのか、そして世界がどのように見えているかがエピソードと共に説明される。前提として、発達障害と一言で言っても、個人によって特性は異なる。だからこそ、一般化した知識としての記述でなく、個人の体験談に基づいて発達障害を紹介する第一章は、当事者の視点での理解が深まりやすい。“まわりのひとたち”と著者の間にある違いがありありと伝わる一方、発達障害を扱う多くの書籍に共通する“困難さ”や“苦しみ”の色は極めて薄い。発達障害の特性をニュートラルに語る文体が心地いい。
特に印象的だったのは第四章『目眩と幻覚の日々』である。著者が世界をどのように感受しているかが語られていて、まるで本人の思考に潜り込んでいくような没入感があった。それほどつぶさに内面を綴っているからこそ、読者は擬似的な当事者の感覚を味わい、目眩を感じるだろう。華々しい実績や愛する家族のエピソードからは成功者の印象を抱くが、その裏側には、不眠症状や興奮状態と向き合い、それを制御する工夫を地道に重ねる姿もある。発達障害がもたらす光と影を、あくまで当事者の経験談として、いずれかに比重を置くことなく語っているのも本書の特徴である。
また、個人的には著者と妻の関係性について、多くの人に読んでほしい。著者は自身の肩書きを「愛妻家作家」と述べており、これまでの作品に描かれたエピソードにも二人の経験が色濃く反映されているという。多様な恋愛の在り方が広まる昨今、誰か一人を生涯にわたり愛することは珍しいことかもしれない。一方、著者は15歳で出会ったパートナーと交際を経て結婚し、現在もその関係を続けている。そんな二人の心情や関係性を随所に読み取れるところが、発達障害というテーマを超えた価値を本書にもたらしている。
純粋に一人を愛し続けられる理由について、発達障害の特性が関わる部分も大いにあるのだろうと著者は語る。実際、本書では発達障害当事者がパートナーに対してどのような思考を巡らせているかを、詳細に描いている。その内容は当事者でない人にとっても、誰かを大切にし続けるための示唆に富む。互いを深く知り、寛容に受け入れる。そんな人がたった一人でもそばにいる人生の豊かさは、障害の有無を超えたすべての人にとって共通するはずだ。そして、それは著者が志している“世界に優しさを広げる”ことの第一歩でもあるだろう。
文＝宿木雪樹