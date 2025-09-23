影山優佳、ワンオクライブTを大胆肩出しアレンジ「天才」「おしゃれすぎて衝撃」
【モデルプレス＝2025/09/23】元日向坂46の影山優佳が22日、自身のInstagramを更新。ライブTシャツを大胆にアレンジした肩出しスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】影山優佳、ワンオクライブTを大胆アレンジ
影山は「DETOXというコンセプトを大切に、アレンジさせていただいた」とアレンジしたONE OK ROCKのライブTシャツ姿を披露。「ランダムに脱色して、襟ぐりもざっくり大きくして」と自身で襟元を大きくカットし、美しい肩のラインを披露している。デニムショートパンツと合わせたカジュアルスタイルとなっている。
この投稿に、ファンからは「アレンジセンス抜群」「肩出しが似合いすぎる」「天才」「おしゃれすぎて衝撃」「優佳ちゃんらしい個性的なスタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
