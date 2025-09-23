在ラオス大韓民国大使館がラオスに訪問または滞在する韓国人に買春をしないよう公式的に警告した。

在ラオス大使館は18日、「ラオス内買春禁止」公示事項で「わが国民の海外旅行が増え、一部の旅行客が買春にかかわる事例が度々発生してメディアに報道され、ラオスを訪問する一部のわが国の国民も醇風美俗を阻害する不法行為をしているという情報提供があった」と明らかにした。

続いて「買春はわが国の国家イメージを深刻に失墜させる行為であるうえ、ラオス内の同胞社会が築いた信頼を損なう行為」とし「買春犯罪はラオスの法規定に基づき刑事処罰対象であることを留意し、かかわらないようにするべき」と伝えた。

ラオスの刑法によると、売買春従事者、売買春をほう助または助長する者は3カ月〜1年の懲役に処することができる。性的サービスを購入した者も同じ罪で処罰する。

最近、韓国オンラインコミュニティでは「海外遠征買春」経験談が掲載され、論議を呼んだ。ある作成者はラオスの風俗施設に行ったとし、「韓国ウォンで1万4000ウォン（約1500円）の『ショットタイム』を楽しんできた。本人は19歳というが、信じることができない」とコメントした。別の作成者は「小さな部屋で女性5〜7人が寝ている。料金は50万〜70万キープ（約3万〜4万ウォン）であり、ほとんどが12〜19歳であるようだ」とし、未成年買春を暗示した。