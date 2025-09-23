ソファにはデザイン性、使い勝手などさまざまな要素が求められる。大きい要素から小さい要素まで、それらを満たす一台に出会うのは、決して簡単ではない。



【調査】じゃあソファに何を求める？ 約半数が同じポイントを挙げた！

インターネットリサーチ事業を展開するNEXER社はこのほど、国産ソファ専門店「TRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）」と共同で、家でソファを使っている全国の男女413人を対象に「理想のソファ」についてのアンケートを実施。その結果、約7割（69.0％）が自身の希望や要望が全てかなっている“理想のソファ”を「見つけたことがない」と回答した。



満たされないポイントを聞くと「最初かたくても、すぐにヘタってくるので」（30代女性）、「だいたい1年以上使っていると劣化してしまうことが多く、耐久性に難があることが多いです」（40代男性）、「見た目と実際使ってみた感じは違う」（40代男性）、「値段とのバランス」（50代男性）などの声があった。実際に使ってみないと分からない要素も多く、妥協して購入しているケースも多いと見受けられた。



なお、ソファにもっとも求めることでは「座ってくつろげる快適さ」（47.0%）が1位に。次いで「横になって寝ることもできる」（30.8％）が続いた。



（よろず～ニュース調査班）