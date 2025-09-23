海外で続出する韓国人の「素足迷惑」…「同じ国の人であるのが恥ずかしい」
飛行機やカフェなど公共場所で靴を脱いで足をのせる「迷惑」行為をする人たちを指摘する書き込みが続いている。
22日、韓国のオンラインコミュニティ「ボベドリーム」では、「ベトナム・ナトランのカフェ、素足迷惑韓国人」と題して、インスタグラムで情報提供された内容が伝えられた。写真にはカフェのテーブルに靴を脱いだ素足をのせている男性の姿が見える。一行がいるが、誰も注意しない。
これを掲載した人は「素足の非マナーがイシューなるので私も一度情報提供してみる」とコメントした。また「ベトナム・ナトランの繁華街のカフェでテーブルに足のせて横になりながら携帯電話をいじっているの見て『こんな人が実際にいるのか』と思ったが、韓国語が聞こえてきた」とし「恥ずかしくて不快だったので席を移った。他国を旅行する時はマナーを守って行動してほしい」と呼びかけた。
飛行機内での迷惑を指摘する書き込みもあった。別の日に掲載された2枚の写真はともに前が壁の座席に座っている。乗客はともに靴を脱いで足を壁にかけている。この写真を載せた人は「2時間余りの近距離フライトで時間帯は午後7時頃だった」とし「乗務員も困っていて、私の隣に座っていた外国人乗客もあきれていた。最小限の理性的なマナーは守ってほしい」と指摘した。
これらの写真を見たネットユーザーは「非常識で国の恥をかかせるな」「家でどうやっているのかが見える」「他の国を非難できる立場でない」「同じ韓国人というのが本当に恥ずかしい」などの反応を見せた。