エルサとラプンツェルの刺繍がかわいい！ベルメゾン ディズニー「肩ひもフリルと刺繍がかわいいジャンスカ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ストラップを外せばスカートだけで履くこともできる、ディズニーデザイン「肩ひもフリルと刺繍がかわいいジャンスカ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「肩ひもフリルと刺繍がかわいいジャンスカ」
価格：3,990円（税込）
サイズ：100、110、120、130
肩ひも調節可・取り外し可
右脇ポケット
＜カットソー＞綿100％（ポンチ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
子どもっぽ過ぎないカラーと刺繍柄のジャンスカ。
大好きなヒロインのモチーフ刺繍でテンションもアップ！
ストラップを外せばスカートだけで履くことができて、コーディネートの幅も広がります。
デザインは「エルサ」と「ラプンツェル」の2種類がラインナップ。
エルサ
『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのジャンスカ。
シックなカラーで大人っぽい雰囲気☆
普段着としてはもちろん、特別な日のおでかけにもぴったりです。
ストラップ部分には「エルサ」らしく、雪の結晶やティアラなどの刺繍も☆
ラプンツェル
『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのジャンスカ。
くすみがかったピンクが華やかでかわいさ満点！
ストラップ部分にはランタンや「魔法の花」などの、物語に登場するキーアイテムの刺繍も施されています。
ストラップは3段階で長さ調節が可能◎
ウエストの後ろのみゴム仕様になっているのもポイントです。
右脇には、ハンカチやポケットティッシュなどを入れるのに便利なポケットもついています。
＜素材アップ＞
生地は、厚みのあるポンチ素材を使用しています。
ストレッチ性があって動きやすい！
ニットやブラウス、様々な種類のトップスと合わせられるのでロングシーズン活躍しそう。
ストラップを外せばスカートだけで履くこともできる、ディズニーデザイン「肩ひもフリルと刺繍がかわいいジャンスカ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
